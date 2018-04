Premio Pulitzer para los responsables de destapar el ‘caso Weinstein’

El diario The New York Times y el semanario The New Yorker, las publicaciones que desvelaron el caso Weinstein, han sido galardonadas con el premio Pulitzer al servicio público. El productor Harvey Weinstein agredió sexualmente a decenas de mujeres durante décadas en Hollywood. The New York Times ha obtenido en total tres premios Pulitzer, entre ellos al servicio público y al periodismo de investigación.

The New York Times ha obtenido el galardón por las informaciones escritas por Jodi Kantor y Megan Twohey, y The New Yorker, por los artículos escritos por Ronan Farrow. "Por un periodismo explosivo e impactante que expuso a depredadores sexuales poderosos y ricos, incluidas las acusaciones contra uno de los productores más influyentes de Hollywood, haciéndoles rendir cuentas por denuncias de coacciones, brutalidad y la acción de silenciar a las víctimas", se explica en la página web de estos prestigiosos galardones, que otorga la Universidad de Columbia. En el texto se añade que el caso estimuló el movimiento mundial #MeToo y del Time's Up contra los abusos a las mujeres.

The Weinstein Company, el estudio creado por Bob y Harvey Weinstein, entró en crisis inmediatamente después de destaparse el escandaloso comportamiento sexual de Harvey, a quien decenas de mujeres acusan de abusos sexuales y acoso en distinto grado, incluidas varias violaciones. Más de 80 mujeres han salido públicamente a decir que Weinstein las acosó o abusó de ellas.

Según fue creciendo la lista, fue creciendo también la indignación social a medida que se fue afianzando el convencimiento de que Weinstein llegó a la cima de Hollywood y se mantuvo en ella mientras todo el mundo sabía o sospechaba lo que sucedía en aquellas supuestas reuniones de trabajo en hoteles. Y, sobre todo, mientras decenas de mujeres callaban por temor o vergüenza. La lista de víctimas incluye nombres como Rosanna Arquette, Mira Sorvino, Gwyneth Paltrow o Angelina Jolie.