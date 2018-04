‘México Bárbaro', una antología del horror

México Bárbaro (México, 2014) es una antología hecha a dieciséis manos bajo la premisa de retomar tradiciones y leyendas de horror en México, realizada por directores consagrados como Jorge Michel Grau y Ulises Guzmán, junto a las nuevas promesas del género en el país —Isaac Ezban y Lex Ortega—, a la par de jóvenes voces del terror como Gigi Saúl Guerrero, Edgar Nito, Aarón Soto y Laurette Flores. En suma, ocho directores dan forma a relatos de la cultura popular y recrean pesadillas colectivas, extendidas de manera cotidiana, que han acompañando a diversas generaciones.

Celebrada por Guillermo del Toro, México Bárbaro surge de la idea de dar al cortometraje el reconocimiento que merece, pues el ejercicio de reunir ocho historias y convertirlas en largometraje ha permitido una mejor rentabilidad del proyecto en festivales de cine, lo mismo que mayor alcance entre el público que gusta del cine de horror; en particular de filmes que comparten este formato muy al estilo de V/H/S (Estados Unidos, 2012) o The ABC’s of Death (Ectados Unidos/Nueva Zelanda, 2012).

Esta compilación ofrece historias urbanas contemporáneas que revisitan y comparan el universo prehispánico con algunos ritos sangrientos que suelen emplearse dentro de las organizaciones delictivas, como se narra en Tzompantli (Laurette Flores); hasta un paseo en blanco y negro por trajinera hacia la emblemática casa de las muñecas donde habita un peculiar asesino serial creado por Jorge Michel Grau, quien brevemente nos entrega su versión de La masacre de Texas en Xochimilco.

En Jaral de Berrios (Edgar Nito), Harold Torres protagoniza un cuento rural de fantasmas en medio de una hacienda perdida en el tiempo. Mientras que en La cosa más preciada (Isaac Ezban) vemos un tragicómico relato de dos adolescentes en medio del bosque frente a la experiencia sobrenatural de encontrarse con los aluxes, míticos seres que hacían de las suyas en tiempos inmemorables.

En Lo que importa es lo de adentro, el realizador Lex Ortega nos transporta hasta la histórica explanada de Tlatelolco para darnos su versión gore de “El Coco”, ser que habita en la tradición oral, del cual se dice va en busca de los niños mal portados. Finalmente, en Día de Muertos (Gigi Saúl Guerrero) acudimos a "La Candelaria", una cantina cerca de la frontera con Estados Unidos donde la venganza y un homenaje a Del crepúsculo al amanecer (Estados Unidos, 1996) de Robert Rodriguez se hacen presentes en la tradicional noche de los difuntos.

Relatos que exorcizan a cada uno de sus creadores y se nutren de la cultura popular y la monstruosidad humana para finalmente lograr que este trabajo coral logre el objetivo de acompañar en pesadillas al público que se encuentre con esta antología de horror va por su segunda entrega.

México Bárbaro ha tenido éxito en festivales nacionales e internacionales como Mórbido Film Festival, Feratum Film Fest, Sitges, Macabro FICH, BIFF, Raindance, entre otros. Ya forma parte del catálogo de FilminLatino, la plataforma de cine en línea solo para México.