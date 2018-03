La ópera que no necesita ni actores ni orquesta

Escenario de 'The End', con Hatsune Miku en primer término.

En el año 2010 los Oscars de Hollywood se repartieron entre The Hurt Locker y Avatar (que ya había ganado el Globo de Oro a mejor drama, galardón que entrega la asociación de prensa extranjera). La cinta bélica de Kathryn Bigelow se hizo al final con el premio a mejor película, imponiéndose a la fantasía espacial de James Cameron, y muchos especularon que los votos de los académicos de los Oscars, en su mayoría actores, habían huido de premiar un film como Avatar que parecía abrir la puerta a la posibilidad de prescindir, precisamente, de los intérpretes en favor de construcciones digitales. Lo digital dentro del mundo artístico levantaba suspicacias.

Hoy se estrena en España, en el Matadero de Madrid, la primera ópera digital de la historia, la japonesa The End. Una ópera sin orquesta, sin actores, sin escenografía; todo enteramente electrónico, sintetizado a través del vocaloid, un software desarrollado por Yamaha capaz de cantar. “Tengo la sensación de que, en Europa, se trata lo que viene de Japón como si hubiera sido creado por una especie de monos tecnológicos”, expuso el director de The End, el japonés Keiichiro Shibuya (1973, Tokyo), en las naves del Matadero de Madrid esta mañana. “Y no es así. Más allá del formato, esta ópera trata de temas profundos, como la muerte, la copia artística en el mundo actual o la comunicación”. El creador confiesó que el germen de la obra, en la que la protagonista se enfrenta a su propia muerte, surgió de la pérdida de su propia esposa, hace diez años. Desde su estreno, la obra ha visitado ciudades como París, Ámsterdam o Hamburgo.

Detalle de una de las pantallas.

La ópera está protagonizada por Hatsune Miku que, aunque no existe, es una estrella mundial del pop japonés con millones de fans y que ha ejercido de telonera de artistas de carne y hueso como Lady Gaga. “Los personajes se reducen al mínimo. La protagonista, su mascota, su reflejo oscuro”, explicó Shibuya, que en la presentación de la obra, que tendrá cuatro únicas funciones hasta el sábado 24, estuvo acompañado por YKBX, artista visual, y el músico evala, ambos nipones y ambos cómplices a la hora de dar forma a la creación de Shibuya.

¿Y en qué consiste esa creación? En la propia Miku cayendo en medio de maniquíes y preguntándose por su propia muerte, en la cámara que se introduce por la boca de la protagonista y llega a sus entrañas para ver cómo su corazón es apuñalado por dos tenedores. En un espectáculo atronador, un muro de sonido digital que golpea al espectador sin posibilidad de dejarlo indiferente. La puesta en escena es también minimalista: seis pantallas, cuatro formando un cuadrado, y otras dos dentro, más pequeñas y que representan un ataúd, dentro del cual puede verse al creador Shibuya en la sala de máquinas, mitad piano mitad mesa de ecualizadores. Aunque la estética sea más parecida a la de un videoclip anime, al citar sus influencias Shibuya nombra piezas clásicas, como La flauta mágica de Mozart, el Parsifal de Wagner y otras más recientes como las piezas de Philip Glass.

Shoji Yoshida, director de la Japan Foundation en Madrid, que también estuvo presente en el acto y que recordó que este 2018 se celebran 150 años del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambos países, definió The End como una “perfecta forma de arte tecnológico japonés”. Ahora solo falta ver qué le parece al público español.