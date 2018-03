Madonna digirirá una película sobre una bailarina africana que triunfa en Holanda

Huérfana, abandonada por su tío durante la guerra civil de Sierra Leona y con vitíligo. La vida de la bailarina Michaela Deprice no fue nada fácil. A los cuatro años, fue adoptada por una pareja de Nueva Jersey (Estados Unidos). Allí comenzó su carrera en el mundo del ballet. Hoy, Deprince es la primera bailarina del ballet nacional holandés. La cantante estadounidense Madonna (Michigan, 1958) dirigirá una película sobre su vida, basada en el libro autobiográfico Taking Flight (Tocando el cielo), publicado en 2014.

"El viaje vital de Michaela me impactó profundamente como artista y como una activista que comprende la adversidad. Tenemos una oportunidad única de poner el foco sobre Sierra Leona y de hacer que Michaela sea la voz de todos los niños huérfanos que crecieron a su lado", ha declarado Madonna en un comunicado publicado el pasado martes.

Deprince, a la que llamaban en el orfanato "niña del diablo" por el color de su piel —el vitíligo es una enfermedad que provoca la despigmentación— participó en 2011 en un documental llamado First Position (Primera posición), en el que seis bailarinas contaban su vida y la preparación que estaban llevando a cabo para participar en la competición de baile estudiantil internacional Youth America Grand Prix, de Nueva York.

No es la primera vez que la estrella del pop se pone detrás de las cámaras. En 2008, Madonna realizó el documental I Am Because We Are, sobre los huérfanos de Malaui (país al sudeste de África), donde adoptó cuatro niños. Ese mismo año, dirigió la cinta Fith and Wisdom (Obscenidades y sabiduría), y en 2012 coescribió y dirigió el drama W.E.