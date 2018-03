Los libreros quieren plantarle cara a Amazon

“Los unos solitarios tienden a cero, mientras que muchos unos unidos, aunque por pequeños lazos, hacen un gran poder. Incluso, para competir con otros unos y ceros”. La reflexión del librero madrileño Jesús Trueba es un llamamiento a la unidad del sector para hacer frente al crecimiento que el comercio electrónico viene experimentando de manos de gigantes como Amazon. “En España, la venta on line de libros representa entre un 13% y un 15%, entre digital y papel”, cifra el editor Patxi Beascoa. “En unos años, en Francia se ha pasado del 8% al 18%; en Italia, del 5% al 14%; y en Alemania, del 10% al 17%”, añade el director de la Feria del Libro de Madrid, Manuel Gil. El paradigma digital y la voraz competencia es uno de los grandes retos a los que se enfrentan estos profesionales y que ha sido analizado en el congreso organizado por la Confederación Española de Gremios y Asociaciones de Libreros (Cegal) en Sevilla.

Una cuarta parte de las librerías españolas vende por Internet, lo que representa un 11% de su facturación, según los datos del Observatorio de la Librería de Cegal. “Sigue siendo minoritario, representa entre un 3 y un 4% de nuestras ventas”, apunta el librero Juan Miguel Salvador. Sin embrago, la editorial de Beascoa (Penguin Random House Grupo Editorial) estima que la compra on line de ejemplares pasará de ese entre 13% y 15% de ahora a un 25% en los próximos tres años. Ante esta realidad, el sector reconoce que tiene que actuar. “Tenemos que hacer frente a esta situación, pero no sabemos cómo. Estamos trabajando, analizando y estudiando qué podemos hacer”, asegura el presidente de Cegal, Juancho Pons. “Es tarde para hacer algo decente y competir con Amazon. Y la batalla no es que compitamos con ellos sino que protejamos a nuestros clientes”, defiende el librero Antonio de Marco. “No tenemos que competir en algoritmos, sino de otra forma, ofreciendo lo que siempre hemos ofrecido: trato personalizado, cercanía, calidad… Tenemos ventajas competitivas para sobrevivir”, afirma Trueba, quien añade que con la venta on line la librería corre el riesgo de convertirse en un mero punto de entrega.

Entre las propuestas, el congreso ha analizado la posibilidad de transformar en una plataforma de venta digital el actual localizador de ejemplares (todostuslibros.com) que la confederación tiene en funcionamiento. “Sin perder nuestra independencia, se podría alcanzar acuerdos con las empresas logísticas, ventajas para el pago con tarjeta…”, detalla Trueba. Sin embargo, esta fórmula, según Pons, tiene tantos defensores como detractores. Otra opción es crear en este sitio web una especie de comunidad. “Que los editores carguen sus reseñas, que los lectores puntúen... pero lo primero de todo es visibilizarla”, añade el librero Luis Solano. “Hemos observado que este tipo de redes sociales no funcionan, habría que dale una vuelta”, explica Pons. Con unos 650 locales inscritos de los 1.600 que integran Cegal, todostuslibros.com permite ahora al comprador saber en segundos en qué librería más cercana está el ejemplar que busca. Asimismo, a las empresas les ayuda a llevar un control de sus existencias. “El librero debe dejar de hacer tareas administrativas y centrarse en vender”, dice Pons.

El gremio se ha vuelto a sentar siete años después del último congreso, un periodo que el presidente de Cegal califica como “fastidiado”. “Desde el máximo de 2008, el mercado interior del libro ha caído un 35%. Si nos fijamos solo en las librerías, el descenso ha sido del 30%, hemos resistimos mejor que el conjunto. A partir de 2014, cambia la dinámica, empieza a abrirse más librerías que las que se cierran y empiezan a subir las ventas”, expone Juan Miguel Salvador. Según los datos que maneja la organización, las ventas han crecido de los 707 millones de euros de 2014 a los 763 millones de 2016. Por su parte, el número de librerías pasó en ese periodo de 3.650 a 3.967. “La cuestión es que 2017 es un año de incertidumbre y 2018 pinta que también por como lo hemos empezado. Sin datos definitivos, ya se apunta que el año pasado se ha producido una leve caída, lo que es claramente un frenazo en la recuperación”, apunta Salvador, quien recuerda que durante los años de crisis las librerías han resistido mejor que el resto del sector porque han innovado con actividades e introduciendo la tecnología. “No nos hemos quedado quietos”, agrega.

ampliar foto Un momento del congreso organizado por Cegal en Sevilla. P. P.

Entre otros de los retos, los libreros también quieren recuperar la figura de prescriptores y enganchar al público más joven. “No solo hay que darles recomendaciones a los lectores hay que explicarles los motivos por los que este título o este otro les va a gustar”, apunta Pons antes de asegurar que quieren eliminar esa “idea de que las librerías son sitios llenos de polvo, con señores cascarrabias muy mayores que ponen una mueca de disgusto cuando entra un cliente”. “Las librerías deben ser sitios vivos, con presentaciones de libros, encuentros con los autores, que a la gente le guste ir…”, propone el responsable de Cegal como otra de las armas para competir con el comercio electrónico.

En cuanto a la segunda meta, Pons señala la apuesta que desde la confederación se va a hacer en los próximos años para fomentar la literatura infantil y los cómics. “Hay que educar a los chavales, está claro que hay una edad en la que los perdemos, ya sea por las nuevas tecnologías o por lo que sea, pero hay que fomentarles la pasión por la lectura. A edades como los 12 años debemos engancharlos para que no se vayan y los cómics son una buena alternativa”, señala el presidente. “Queremos campañas de promoción, trabajar con bibliotecas, con colegios, queremos recomendaciones y prescripciones de libros de infantil. Desde Cegal vamos a dedicar trabajo y dinero a eso”, ha asegurado antes de exigir la implicación de las Administraciones.