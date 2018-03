Paul Newman cedió parte de su sueldo a Susan Sarandon en 1998

Paul Newman (1925-2008) renunció hace 20 años a parte de su sueldo durante el rodaje de Al caer el sol (Twilight) para que su compañera de reparto Susan Sarandon cobrase lo mismo que él, ha revelado la actriz en una entrevista con BBC Radio 5 este jueves, Día Internacional de la Mujer.

"Emma Stone contó una vez que recibió el mismo salario que sus estrellas masculinas porque ellos insistieron en ello y renunciaron a una parte. Eso me pasó a mí con Paul Newman en un momento, cuando hice una película con él hace años".

Aunque ella no ha dicho el nombre de la película, solo puede tratarse de Al caer el sol, estrenada en 1998 y que cuenta la historia un chantaje que deviene en asesinatos múltiples. Pero esta trama criminal es solo una excusa para la exploración de los sentimientos de un puñado de maduros y espléndidos personajes terminales a quienes salpican las tales muertes, un detective privado, un actor millonario y la esposa de este: Gene Hackman, Newman y Sarandon.

Según explicó Sarandon, los artistas trabajaban bajo un contrato denominado "nación más favorecida", según el cual todos los protagonistas del filme deben ganar lo mismo que el actor con el salario más alto.

Sin embargo, durante la producción la actriz descubrió que, aunque el contrato tenía las características descritas, ella asumía la misma carga de trabajo que sus coprotagonistas y sus nombres aparecían con la misma entidad en el cartel, la igualdad salarial solo se aplicaba a sus compañeros varones. Cuando se supo, Newman, que entonces tenía 73 años, "dio un paso al frente" y le dijo: "Bueno, te daré parte de mi sueldo". La actriz, que no ha detallado cantidades, ha añadido que Newman era una "joya" de persona.

Paul Newman falleció en septiembre de 2008 tras más de 60 películas, nueve nominaciones a los Premios Oscar y una estatuilla dorada, así como un Premio Humanitario Jean Hersholt, también entregado por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos.

Sarandon, de 71 años y que se encuentra en Londres con motivo de la promoción de su último proyecto, un documental sobre la actriz e inventora Hedy Lamarr (1914-2000), es una defensora de los derechos de las mujeres y de la lucha contra el acoso laboral, y forma parte de los movimientos Me Too (Yo también) y Time's Up (Se acabó el tiempo).

A juicio de Sarandon, "siempre habrá un sofá cama" en Hollywood. "Creo que lo que desaparecerá es el intercambio sexual no deseado. Creo que darse a sí mismo sexualmente o sentirse atraído por el poder y querer tener sexo con alguien que está en el poder, también es una opción.

"Lo que no queremos es que nos exploten" y que "los Harvey Weinstein del mundo" se aprovechen de la situación y fuercen a las mujeres a hacer lo que no quieren. "Eso es lo más despreciable", ha sentenciado.