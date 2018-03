Los toros de Victorino Martín, el gran reclamo de la feria de la Magdalena

La gran novedad de la Magdalena 2018 es, sin duda, la presencia de la ganadería de Victorino Martín. Olvidada en las últimas ediciones, regresa a un ruedo que ha sido santo y seña de su divisa durante mucho tiempo. Hasta hace unos años, una Magdalena sin Victorino no se concebía Pero llegó la nueva empresa Gestión Universal de Espectáculos S.L. – Toño Matilla, Manuel Martínez Erice y Alberto Ramírez- y dejó de lado el carácter torista del ciclo para dar paso a otro tipo de hierros y planteamiento. Este año es distinto. El fallecimiento del ganadero de Galapagar ha hecho reflexionar a los empresarios, que han querido rendir, según afirman, su memoria. En cualquier caso, el sello que antaño acompañó a La Magdalena se recupera hogaño. Y, además, con una terna de toreros o bien rara o bien poco habitual. Sebastián Castella, pidió la corrida; El Fandi, más de lo mismo al saber la decisión del francés; y el local Varea, se agarra a un clavo ardiendo para intentar recuperar el terreno perdido la temporada pasada.

Protagonista Victorino Martín y, también, José María Manzanares, por ser el único espada que dobla en el abono. La casa Matilla, bastión importante de la empresa castellonense, ha dejado su huella poderosa incluyendo a los toreros de su plantilla. Y Manzanares abandera el equipo. Están Juan José Padilla, en su tour de despedida, Juan Bautista, veterano pero espada novedoso en Castellón, Miguel Ángel Perera y Alejandro Talavante. De los jóvenes solo aparece Roca Rey, mientras que el ejército de nuevos valores que casi son ya una realidad -López Simón, José Garrido, Román, Ginés Marín, Juan del Álamo...- quedan fuera de un combate donde la veteranía es un grado insuperable en esta Feria.

Y al margen de la ganadería más admirada y deseada por el aficionado de estas tierras, se cumple el guión de los últimos años con la presencia de los toros que las figuras desean: Matilla, Garcigrande y Juan Pedro Domecq. En este caso, nada nuevo bajo el sol. No faltan ni Ponce ni El Juli, tan incombustibles como insaciables de actitud.

Otra de las grandes novedades, acogida con agrado e ilusión, es la inclusión de una novillada, festejo que había desaparecido de ediciones anteriores. De los tres aspirantes, dos parecen llamados a capitanear el escalafón esta campaña: Toñete y Ángel Téllez, que asímismo son de la partida fallera. El tercero es de la casa, castellonense de L’Alcora, Jonatan Sedano Vázquez, que hará su debut en Castellón con picadores. Les esperan utreros de Fernando Peña, ganadero nacido por estos pagos, también anunciado en las inminentes Fallas.

Castellón es también tierra amante de los caballos. Y no falta la tradicional corrida de rejoneo con Andy Cartagena, Leonardo Hernández y Lea Vicens, ante toros de Fermín Bohórquez.

Por otro lado, La Magdalena abre las puertas a la juventud a través de una iniciativa novedosa en Castellón. Los menores de 16 años podrán entrar gratis a la novillada y al festejo de rejoneo, siempre que vayan acompañados por un adulto con entrada. Y se ha puesto en marcha, como el pasado año un abono para menores de 28 años al precio de 90 euros que da derecho a presenciar la Feria al completo.

Los carteles son los siguientes:

Domingo, 4 de marzo. Toñete, Sedano Vázquez y Ángel Téllez (Novillos de Fernando Peña).

Lunes, 5 de marzo. Rejoneo. Andy Cartagena, Leonardo Hernández y Lea Vicens (toros de Fermín Bohórquez).

Miércoles, 7 de marzo. Clase práctica con participación de diversas escuelas de tauromaquia.

Jueves, 8 de marzo. Juan José Padilla, Juan Bautista y Miguel Ángel Perera (toros de Hnos. García Jiménez, Olga Jiménez y Peña de Francia).

Viernes, 9 de marzo. El Juli, Manzanares y Alejandro Talavante (toros de Domingo Hernández y Garcigrande).

Sábado, 10 de marzo. El Fandi, Sebastián Castella y Varea (toros de Victorino Martín).

Domingo, 11 de marzo. Enrique Ponce, Manzanares y Roca Rey (toros de Juan Pedro Domecq).

El Juli, baja en Olivenza

El diestro Julián López El Juli no podrá reaparecer en la feria de Olivenza a no haberse recuperado de la herida que sufrió el pasado 18 de febrero en la plaza colombiana de Bogotá. El torero fue corneado en el muslo izquierdo por el quinto toro de la tarde que, posteriormente, fue indultado. Los médicos asistieron al torero español de una herida de quince centímetros con una trayectoria de seis centímetros que no afectaba a paquetes musculares y nerviosos.

A falta de la empresa de Olivenza decida su sustituto en los dos festejos en los que está anunciado, los carteles son los siguientes:

Viernes, 2 de marzo. Novillada con picadores. María del Mar Santos, Juanito, Alfonso Cadaval, Toñete, Marcos y Alejandro Adame (reses de El Freixo).

Sábado, 3. Matinal. Juan José Padilla, José Garrido y Luis David Adame (toros de El Tajo y la Reina).

Sábado, 3. Por la tarde. El Juli, Miguel Ángel Perera y Alejandro Talavante (toros de Garcigrande).

Domingo, 4. Matinal. Enrique Ponce, Antonio Ferrera y Roca Rey (toros de Victoriano Del Río).

Domingo, 4. Por la tarde. El Juli y Ginés Marín, mano a mano (toros de Zalduendo, Victorino Martín y Garcigrande).