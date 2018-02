“Estos son los primeros pasos de la novela histórica”

No es cuestión de certificar (ni de negar) una leyenda negra, pero lo cierto es que tres personas murieron mientras intentaban editar la Historia del huérfano, de Andrés de León. Esto no frenó a Belinda Palacios (Lima, 1989), que desde 2014 trabaja en el libro que publica la Fundación José Antonio de Castro.

Pregunta. ¿Cómo es posible que un libro así nunca se haya editado?

Respuesta. Debía haberse editado en Sevilla en 1621. La razón por la que no se hizo no se sabe. Fui a buscar al Consejo de Castilla el legajo en el cual se decía por qué no se publicó y no lo encontré. Estuve una semana buscando. No hallé nada. El manuscrito ha circulado por diferentes bibliotecas, y estuvo mucho tiempo en Sevilla. Al final el marqués de Jerez de los Caballeros se lo vende al fundador de la Hispanic Society en 1904. Hasta 1965, que Antonio Rodríguez Moñino prepara el catálogo de manuscritos poéticos de la Hispanic. Lo descubre, lo presenta a un congreso en los 60, en cierto modo lo da a conocer al mundo e intenta que se publique. Lo cierto es que desde entonces ha habido varios intentos de publicarlo, pero tres personas involucradas en ello mueren. Dos catedráticos me advirtieron de la leyenda negra que se había formado por ello en torno al libro…

P. ¿Quién es Andrés de León?

R. Es el seudónimo de Martin de León y Cárdenas, un fraile agustino español. Rodríguez Moñino pensó que era un hermano suyo, pero he comprobado que no tuvo hermanos. Si le sacas la c y juntas las as de Cárdenas, te salen las letras de Andrés. Es un seudónimo.

P. ¿Qué estilo encuentra al trabajar la obra?

R. Es muy barroco. Es un hijo del Siglo de Oro y se nota la influencia de los géneros más populares de la época. La novela picaresca, el relato apicarado de las autobiografías de soldados... las peripecias que vive este huérfano son las típicas de las biografías de soldados. A mi modo de ver, tiene una fuerte influencia de la novela bizantina. Aunque no está el motivo amoroso que articula la novela bizantina, el huérfano tiene el empeño de recuperar su hábito. Que es una forma de amor a la religión. Naufragios, fugas, cárcel, el disfraz… son temas tipo de la literatura de la época. También hay, es cierto, las digresiones moralizantes propias del barroco y también mucha influencia de la crónica de Indias, sobre todo los capítulos en que el huérfano viaja allí.

P. ¿Es una autobiografía? ¿Es una ficción?

R. No es una autobiografía. Todo el contexto es real, eso sí: los personajes, la coyuntura política... el autor se inventa a este huérfano y lo pone en medio de todo esto. La vida de él es ficticia, pero todo lo que lo envuelve es real. Son, digamos, los primeros pasos de la novela histórica.

P. ¿Cómo enfrenta la actualización del estilo?

R. Tratando de ser respetuosa. He modernizado las grafías, he modernizado todo lo que no tuviera trascendencia fonética, pero se han guardado los giros de la época: los amalgamientos, la vacilación de las vocales, todo eso se ha guardado. La puntuación sí la he trabajado, porque era muy anárquica. Para un lector contemporáneo no iba a tener sentido: mayúsculas y puntos en medio de las frases… eso había que corregirlo.

P. ¿Cómo se siente usted habiendo contribuido a que vea la luz esta obra, después de cuatro siglos?

R. (Se lo piensa). Pues emocionada y agradecida con Martín de León por haberme dejado editarle el texto (ríe). Y muy feliz con la recepción positiva del libro, da gusto que el público se interese por estos textos antiguos. La recepción ha sido muy positiva.

Un apunte más. En 2005 un chico hizo una tesis sobre el texto. La tesis no tenía fuentes y en cierto modo "era rara". La editora intentó localizarlo, pero no hubo manera. En realidad, confiesa Palacios, lo buscó por redes sociales pero, con el antecedente de los tres muertos en torno al manuscrito y cuando vio que no daba con él, prefirió no seguir con una búsqueda en profundidad. Por si acaso.