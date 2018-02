Olga Peretyatko, la soprano que soñaba con cantar 'Carmen'

Hollywood se tambalea por las numerosas denuncias de abusos sexuales a productores, directores y actores. El escándalo ha afectado, con menor intensidad, al mundo de la música, con casos como el del director de orquesta James Levine, que fue suspendido el pasado mes de diciembre por La Metropolitan Opera tras recibir tres denuncias de agresión. “Es un problema que afecta a muchos sectores”, afirma Peretyatko. “Los hombres con poder suelen actuar así y las mujeres tenemos que lidiar con ello. Pero tengo que decir que nunca fue mi caso. Si he visto puntos peligrosos o bromas de doble sentido siempre he cortado al estúpido en cuestión. Por mi experiencia, creo que quizás el mundo de la ópera se presta menos a esta manipulación, si piensas que no debes hacer algo lo dices y fin. Subes al escenario y cantas. Me da la sensación de que aquí no es un problema tan generalizado. Pero es necesario que las mujeres que sí lo han sufrido lo cuenten”.