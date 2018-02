El Bilbao BBK Live 2018 cierra su cartel con Florence + The Machine y 37 nombres más

Uno de los grandes festivales del circuito ha cerrado este jueves su cartel definitivo. El Bilbao BBK Live 2018 ya tiene su programación para la que será la edición número 13 de esta gran cita musical, que se celebrará en Kobetamendi los días 12, 13 y 14 de julio. Entre las últimas incorporaciones anunciadas destaca la de Florence + The Machine. Ella y su banda serán los encargados de liderar la noche del jueves junto a Childish Gambino, una de las 38 confirmaciones que han puesto el broche de oro al BBK.

Florence presentará en Bilbao su esperado último trabajo y se alza como la reina principal de la nueva edición del festival. Entre las últimas novedades también destaca la participación de Cigarettes After Sex, Mount Kimbie, Hot Chip Megamix o Friendly Fires. A esta larga y magnífica lista también se suman los siguientes artistas: Anteros, Bad Gyal, Bejo, Daniless, Dark DJ, DJ Göo!, Dj Mato, Ed Is Dead (live band), Edu Anmu, Fat White Family, Gaz Coombes, Gengahr, Greenclass, Joe La Reina, Hal9000, Innmir, Iseo & Dodosound, Las Odio, Let’s Eat Grandma, Lukiek, María Arnal i Marcel Bagés, Meute, Morgan, Neuman, Nilüfer Yanya, Nunatak, Pet Fennec, Porches, Rural Zombies, Rock Nights, Sophie y The Zephyr Bones.

Cartel del Bilbao BBK Live.

El evento bilbaíno ya tiene cerrada la programación de su cartel por días. El jueves está liderado por ALT-J —banda que reinará junto a Florence en esta primera jornada—, el viernes por The XX, The Chemical Brothers o David Bryne, y el sábado por Gorillaz, Noel Gallagher's High Flying Birds o Benjamin Clementine. Estos cabezas de cartel estarán muy bien acompañados por bandas como Bomba Estéreo, Fischerspooner, Jungle o Temples. Entre las agrupaciones nacionales también destacan nombres como Triángulo de Amor Bizarro, Quentín Gas y los Zíngaros, Melenas, Aneguria, Carolina Durante, Cecila Payne, Cora Novoa o John Talabot. Estos dos últimos formarán parte del espectacular y misterioso escenario Basoa :"el bosque que transforma la percepción de la electrónica".

Cartel del escenario Basoa.

Entradas del Bilbao BBK Live

El festival ha puesto a la venta las entradas del BBK con un precio especial hasta el próximo 6 de marzo. Así, el abono general se puede adquirir por 135 euros y es válido para todo el fin de semana, mientras que las entradas de día se pueden comprar por 60 euros. Para acceder al camping hay que pagar 10 euros más, un alojamiento que es válido para cuatro noches.

*Todas las compras tienen costes de distribución añadidos.