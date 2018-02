Descubre las 31 nuevas confirmaciones del Mad Cool 2018

Sí, cuando parecía que nada podría mejorar el cartel del Mad Cool 2018, la organización ha vuelto a lanzar una tanda de 31 nuevas confirmaciones para su tercera edición. Entre los últimos nombres que se suman a la programación se encuentran artistas internacionales como Dua Lipa, Ben Howard, Post Malone, Underworld, James Holden, DJ Koze o Slaves. Además de contar con estrellas nacionales muy consolidadas como Iván Ferreiro, esta cita acogerá a nuevas promesas patrias como Holy Bouncer, a los reyes del confeti, ELYELLA, y a reinas de las pistas de baile como Cora Novoa.

Dentro de su amplia propuesta musical, el Mad Cool Festival continúa apostando por grandes artistas de todo tipo, entre los que se encuentran superestrellas del pop, leyendas de la electrónica, bandas de rock de renombre y artistas españoles que son todo un referente en su género. Eso sí, la cita madrileña no duda en resaltar sus tres vertientes musicales fundamentales: el pop, la electrónica y el rock. Tras la sorpresa de los Arctic Monkeys, el evento sigue completando la mejor programación del circuito festivalero nacional y una de las más atractivas de Europa y del mundo.

Las entradas para disfrutar del Mad Cool se agotan al mismo ritmo que aumenta su cartel. No se pueden comprar abonos generales desde principios de año, ni tampoco abonos VIP. Tan solo quedan dos oportunidades para ver a Pearl Jam, Queens of the Stone Age o Depeche Mode en directo: las entradas de día por 85 euros más gastos y las entradas VIP de día por 175 euros más gastos.

Las 31 incorporaciones del Mad Cool

Dua Lipa: es la nueva diva del pop. Esta cantante y compositora británica de origen albanés tiene 22 años y aterriza en Madrid para cantar himno como Be the One o New Rules.

Post Malone: el estilo de este estadounidense es una mezcla perfecta entre country, grunge, rap y R&B. Visitará Madrid por primera vez y mostrará su exitoso single Rockstar.



Underworld: estos dos británicos son los maestros del techno y el trance. Alcanzaron su fama en los noventa con su hit Born Slippy (Nuxx), banda sonora de Trainspotting.



Actress: este artista de música electrónica cuyo nombre real es Darren Cunningham cuenta con 5 discos y es una referencia en sonidos afro futuristas, hipnóticos y vanguardistas.



Paul Kalkbrenner: DJ y productor alemán muy conocido de la escena clubbing desde hace décadas. Su participación en la película Berlin Calling le elevó al estrellato.



DJ Koze: la electrónica del festival se completará con uno de los artistas más anárquicos y respetados de la escena de Colonia.



James Holden & The Animal Spirts: el artista presentará su ambicioso y nuevo proyecto en compañía de su banda, un conjunto de free jazz aderezado con sintetizadores.



Lali Puna: este proyecto alemán está liderado por la coreana Valerie Trebeljahr. El grupo fue formado a finales de los noventa y tras varias idas y venidas regresan a Madrid.



Cora Novoa: la DJ y compositora gallega ha sido la primera mujer en alzarse con el premio a la Mejor DJ del año, en los Vicious Awards.



Víctor Santana: el madrileño ha revitalizado el techno de Detroit. Este DJ y productor se dio a conocer a finales de los noventa y ha compartido cabina con grandes nombres de la electrónica.



Ylia: esta DJ y productora alicantina ha sido residente en clubs de referencia de Barcelona como Nitsa y City Hall, además de haber pasado por festivales como el Sónar.



ELYELLA: son el matrimonio perfecto entre el indie y la electrónica. María y el mono harán bailar a todos con sus mezclas de temas ajenos y con sus propias producciones.



JET: la famosa banda de rock australiana vuelve 11 años después a España. Está liderada por los hermanos Nic y Chris Cester, autores de un hit como Are You Gonna Be My Girl?



Slaves: el explosivo dúo de punk rock inglés se formó en 2013 y está liderado por Isaac Holman y Laurie Vincent. También estarán en otros festivales de altura como Roskilde y Sziget.



Childhood: el brillante soul-rock de esta banda inglesa formada en Londres en el año 2011 se podrá escuchar en Madrid este verano. Aquí presentarán su último trabajo, Universal High.



Goat Girl: Para The Guardian el combo femenino de post-punk "está reconstruyendo el indie de Londres". Sus letras envenenadas construyen una esencia arrogante muy exitosa.

Gruppo di Pawlowski: esta banda belga formada por Mauro Pawlowski destaca por su primitivismo y aterrizará en Madrid para presentar In Inhuman Hands, su último disco.



Pile: el noise rock de esta banda de Boston se he vuelto más popular que nunca. Tras más de cinco álbumes llegan a Madrid para presentan su sexto y último trabajo, A Hairshirt of Purpose.



The Ninth Wave: la sensibilidad gótica es cosa de esta banda de Glasgow., la última en surgir de la imparable escena escocesa.



Re-TROS: el experimentalismo del grupo chino se podrá sentir en el Mad Cool a través de su último disco, Before The Applause (Rebuilding The Rights Of Statues). Un buen ejemplo de la escena post punk china.



Holy Bouncer: son el mejor ejemplo de rock facturado dentro de nuestras fronteras. La psicodelia llega desde Barcelona a Madrid para demostrar que son más que una gran promesa.



Jardín de la Croix: estos madrileños son muy progresivos. La banda de rock instrumental formada la pasada década cuenta con cuatro discos, unas canciones que presentará en el Mad Cool.



Iván Ferreiro: el cantante y compositor gallego lleva más de 25 años cantando historias eternas como Turnedo. Su indie pop visitará el Mad Cool para complacer a varias generaciones.



Ben Howard: es uno de los autores británicos más reconocidos de los últimos años gracias a su folk-pop melódico. Con su primer álbum Every Kingdom logró un premio Brit al Mejor Artista Masculino en solitario.

Mick Jenkins: este rapero de Chicago de 26 años dejó huella a principios de esta década en la escena hip-hop local y que siempre ha ido más allá de la fama que rodea a estos artistas.



Deaf Havana: el emo-rock melódico de estos británicos que se juntaron en 200 ha llenado festivales. En Madrid presentarán una música que ha sido referenciada por el gran Springsteen.



Milk Teeth: son una banda de punk británica que bebe de grandes referencias de los noventa como Pixies o Dinousaur Jr y las reinventa.



Durand Jones & The Indications: son el R&B añejo, un sonido vintage con personalidad que ha logrado llegar al público.



Alex Francis: este joven compositor londinense presentó su primer single en 2017 y ahora está implicado en una gira que le ha hecho conquistar Europa.

Bayonne: es un compositor minimalista, un genio de la electrónica nacido en Texas que vive de sus espectaculares performances en directo.



Weval: este dúo de Amsterdam debutó en el año 2013 y ofrece una conexión musical y creativa única. Un nombre que refuerza la apuesta por la electrónica del festival.