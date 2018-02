Liam Gallagher, nuevo cabeza de cartel del Sonorama Ribera 2018

El Sonorama Ribera ha dado la campanada con su primer cabeza de cartel internacional para esta edición 2018. Liam Gallagher, la célebre mitad de Oasis, actuará en el festival de Aranda de Duero este verano, que se celebrará los días 8, 9, 10, 11 y 12 de agosto.

El menor de los Gallagher presentará en Sonorama Ribera su último disco, As You Were, el primero que lleva su nombre y apellido, tras su legendaria etapa en Oasis y su proyecto Beady Eye, un fracasado grupo que lideró con otros miembros de Oasis y sin la presencia de su hermano Noel. Ya se sabía que el músico británico tocará también en 2018 en el Festival de Benicàssim (FIB), que se celebra entre el 19 y 22 de julio. El año pasado fue muy bien recibida su actuación en el DCode de Madrid poco antes de publicar el álbum As You Were.

De esta forma, la edición número 21 del de uno de los grandes festivales del año añade más nombres a una programación a la que todavía le faltan músicos y bandas por confirmar. Por el momento, la programación del Sonorama Ribera 2018 cuenta con Amatria, Ángel Stanich, Bunbury, Camilo VII, Dorian, Izal, Jacobo Serra, Joana Serrat, Jorge Marazu, Kiko Sumillera, L.A., La M.O.D.A., Ladilla Rusa, Lagartija Nick, Mi Capitán, Modelo de Respuesta Polar, Nat Simons, Rayden, Rozalén, Sidecars, Smile, Triángulo de Amor Bizarro, Viva Suecia y Xoel López.

Sonorama Ribera fue elegido como mejor festival de gran formato en los Premios Fest. Las entadas están a la venta por 60 euros (abono + camping) y 100 euros (abono VIP + camping). Este año hay una opción de compra por 82 euros que incluye el acceso a los dos festivales más representativos de la provincia de Burgos: el Sonorama y el Ebrovisión.