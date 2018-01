Arctic Monkeys se suma a la lista del Mad Cool 2018

Arctic Monkeys se une al largo cartel del festival Mad Cool, que celebra su tercera edición del 12 al 14 de julio de 2018. La banda británica de indie rock, formada en Sheffield, Reino Unido, se subirá a los escenarios el viernes 13.

Desde que publicaron su exitoso debut discográfico Whatever People Say I Am, That's What I'm Not en 2006, la banda conformada por Alex Turner, Matt Helders, Jaime Cook y Nick O'Malley no ha dejado de sorprender gracias a sus siguientes trabajos como Favourite Worst Nightmare (2007), Humbug (2009), Suck It and See (2011) o AM (2013), con el que llegaron al número 1 en 10 países y al top 10 en otros 27.

La banda ha conseguido trascender la etiqueta indie superando los seis billones de reproducciones en plataformas de música online, con una media de 5,5 millones de oyentes diarios. Además, son el único grupo que ha ganado el premio Brit en las categorías de Best British Group y Album of The Year hasta en tres ocasiones.

Los británicos se unen a una larga lista de grupos ya confirmados como Pearl Jam, cabeza de cartel del festival, Tame Impala, Franz Ferdinand, Alice in Chains o Jack White. Las entradas se han puesto a la venta en enero, seis meses antes de que se celebre el Mad Cool, y en tres días se han acabado los abonos. A partir de ahora, ya solo se puede comprar entradas de día (85 euros más gastos) o conseguir un abono VIP por algo más de 400 euros.