Jack White, EELS, Leon Bridges y Wolf Alice se suman al cartel del Mad Cool 2018

Mad Cool sigue haciéndose más fuerte para su edición de 2018. El macrofestival madrileño ha anunciado hoy toda una jugosa tanda de nuevas incorporaciones a su programación para julio, donde destacan tres estrellas como Jack White, Wolf Alice y EELS. Pero no son los únicos nombres importantes que añaden más atractivo al evento. Leon Bridges, James Bay, Young Fathers, Richie Hawtin Close, The Big Moon, Daniel Avery, Blackbear, Kevin Morby y Odesza completan en el apartado internacional la cita que se celebrará entre el 12 y el 14 de julio. Entre las nuevas confirmaciones nacionales se encuentran Toundra, Rufus T. Firefly y Biznaga.

De esta forma, Mad Cool presenta más credenciales para convertirse en una de las citas musicales del año y, ya en su tercera edición, consolidarse como competencia de primer orden en el panorama de festivales nacionales con los pesos pesados tradicionales, como puedan ser el Primavera Sound, Sónar, FIB y BBK Live. Había expectación por saber qué gran nombre anunciaría el festival esta semana. Corría el rumor de Arctic Monkeys, y todavía puede incorporarse en próximos días y en cuanto anuncien la gira europea. Pero finalmente el nombre más importante de hoy ha sido Jack White, otra estrella deseada por más de un festival. White llegará a Mad Cool con nuevo disco bajo el brazo, Boarding House Reach, grabado a caballo entre Nueva York, los estudios Capitol de Los Ángeles y el estudio de Third Man en Nashville.

Las nuevas incorporaciones se suman a una oferta musical que ya incluía importantes nombres como los de Pearl Jam, Depeche Mode, Queens of The Stone Age, Massive Attack, Nine Inch Nails, Kasabian, Justice, Fleet Foxes, Tame Impala, Franz Ferdinand, Alice in Chains o MGMT. Esta apuesta exponencial por un mayor número de contenidos coincide con la mudanza del festival a un recinto de nueva creación al norte de Madrid que podrá acoger unas 80.000 personas por jornada, después de haber acogido en la segunda edición a 135.000 asistentes. Mad Cool también contará con una nueva y renovada zona de restauración y continuará apoyando las distintas disciplinas artísticas a través de Mad Cool Gallery y el Mercado del Arte.