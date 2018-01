Mad Cool agota sus abonos (pero aún puedes conseguir entradas para los tres días)

Cada vez ocurre antes, si el año pasado el Mad Cool agotó sus abonos de tres días en marzo, su tercera edición lo ha logrado en enero —seis meses antes de que se celebre el festival—. Las ganas por vivir uno de los mejores carteles de la historia festivalera de Madrid ha arrasado con las previsiones de un evento que se celebrará los días 12, 13 y 14 de julio. En esta ocasión lo hará en el nuevo Espacio Mad Cool ubicado en Valdebebas - Ifema, un lugar en el que podrán bailar hasta 80.000 personas.

Sí, a penas un mes después de que salieran a la venta, el Mad Cool ha convencido al público con un cartel que este 2017 contará con grupos universales como Pearl Jam, Depeche Mode, Queens Of The Stone Age, Tame Impala, Nine Inch Nails, Massive Attack, Franz Ferdinand, Kasabian, Justice, Snow Patrol, Alice In Chains, Fleet Foxes, MGMT o At The Drive-In.

💥💥💥 ¡AGOTADOS LOS ABONOS DE 3 DÍAS PARA #MadCool2018! ¡GRACIAS A TODOS!

3 DAY TICKETS SOLD OUT!! THANKS EVERYONE! 💥💥💥

Entradas VIP y entradas de día aquí 👇👇

VIP Tickets & Day Tickets here 👇👇https://t.co/kYvdqfdF46 pic.twitter.com/FvH9NJ6Gcj — Mad Cool Festival (@madcoolfestival) 11 de enero de 2018

Si quieres ir al Mad Cool tendrás que comprar entradas de día (85 euros más gastos) o hacerte con un abono VIP (400 euros más gastos). Eso sí, siempre puedes darte prisa y comprar el Mad Cool Ticket Pack de venta exclusiva en tiendas Fnac y fnac.es. Su precio es de 195 euros más gastos e incluye entrada para los tres días del festival, una caja hexagonal, una taza ilustrada, una bolsa de tela, un cupón de descuento del 20 % en música y la posibilidad de ser socio del festival. Estas unidades son limitadas, pero aún hay esperanza.