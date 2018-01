Tomavistas 2018 suma a Django Django y Él Mató a un Policía Motorizado

El festival Tomavistas de Madrid empieza el año anunciando dos nuevas confirmaciones para su cartel. Django Django y Él Mató a un Policía Motorizado formarán parte de la programación de un evento que se celebrará los días 25 y 26 de mayo en el Parque Tierno Galván de la capital. En su última edición logró reunir a 16.000 personas y 43 bandas en un line up donde la presencia femenina alcanzó el 40 %. Su espíritu moderno e independiente, y su apuesta por la diversidad consigue que sea una cita obligada dentro de la agenda festivalera más alternativa.

Los británicos Django Django tienen entre manos uno de los discos más esperados del año, Marble Skies. Este nuevo trabajo se publicará el próximo 26 de enero, pero ya han adelantado dos singles: Tic Tac Toe e In Your Beat. A raíz del éxito de su primer trabajo, viajaron por el mundo repitiendo esta popularidad con su segundo disco, Born Under Saturn. Recientemente han sido confirmados para el famoso festival de Coachella, el siguiente que visitarán tras el Tomavistas.

A su lado estarán los componentes de Él Mató a un Policía Motorizado. Los argentinos presentarán por primera vez en Madrid La Síntesis 0'Konor, su cuarto álbum de estudio. Sus diez canciones grabadas a comienzos de 2017 profundizan en la búsqueda sonora iniciada en Violencia. Su actuación será parte de un imponente cartel que ya cuenta con The Jesus and Mary Chain, Superchunk, Princess Nokia, La Casa Azul, El Columpio Asesino, Javiera Mena, La Bien Querida, Belako, Chad Vangaalen, Tulsa, Melange, Altin Gün, Kokoshca y Chlöe's Clue.

Entradas para el Tomavistas 2018

El abono normal del festival está a la venta por 60 euros. El VIP se puede adquirir por 100 euros y da acceso a una zona exclusiva dentro del recinto con visibilidad total del escenario principal. Cuenta con barras, baños y zona gastronómica, así como zona de descanso, ofrece descuento en bebidas y paquete de bienvenida.

La entrada para los menores de 10 años es gratuita, mientras que los que tengan de 11 a 15 años tendrán que pagar 20 euros por los dos días