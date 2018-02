La ‘Comedia sin título’ de Lorca ya tiene su final

Durante años Alberto Conejero se fue asomando a la última línea del manuscrito inacabado de Comedia sin título, de Federico García Lorca, atendiendo a la voz que le llamaba desde allí y que le pedía reescribirla. Ha dejado a un lado su propio miedo y el ruido que podía generar, y se ha decidido a completar los dos actos de la obra de teatro que Lorca dejó inconclusa en un libro que, bajo el título de El sueño de la vida, es todo un diálogo con el poeta granadino. Editado por Cátedra y con prólogo de Emilio Peral, El sueño de la vida, del que se hará un montaje teatral, se presentó este lunes en Madrid, con la asistencia de la presidenta de la Comunidad, Cristina Cifuentes, y el consejero de Cultura, Jaime de los Santos, además de la sobrina del poeta, Laura García Lorca.

Alberto Conejero (Jaén, 1978), escritor y poeta, autor de La piedra oscura y la adaptación de El amor de don Perlimplín y Belisa en su jardín, cumple así una obsesión y una pulsión que le perseguía desde la adolescencia. García Lorca escribió el primer acto de Comedia sin título, un “drama social”, según sus propias palabras, antes de ser asesinado en agosto de 1936, poco después del comienzo de la Guerra Civil. Esta obra debía de formar parte de una trilogía junto a El público y Así que pasen cinco años.

'El sueño de la vida' es un nuevo texto escrito en un vacío infinito, un diálogo entre lo que fue y lo que no pudo ser. Lo he escrito porque lo necesitaba Alberto Conejero

Conejero no ha pretendido “clausurar la potencia de Lorca, ni dar fin al texto”. “El sueño de la vida es un nuevo texto escrito en un vacío infinito, un diálogo entre lo que fue y lo que no pudo ser. Lo he escrito porque lo necesitaba, aun sabiendo que podía generar algunas incomprensiones, pero de eso habla precisamente Comedia sin título”.

Ha buscado la imantación con Lorca y no la imitación. “He sentido en todo momento la compañía de Lorca. Mi imantación viene de lejos, de la lectura continua de sus textos y poemas, con los que me he ido contagiando de su espíritu. Los escritores somos todas las lecturas que nos han precedido y han ido conformando nuestra voz”, ha añadido Conejero.

La escritura de El sueño de la vida ha tenido, para su autor, mucho de juego. “El juego es algo sagrado que debemos defender en este imperio de lo útil, lo necesario y lo productivo”, ha señalado Conejero, que reconoce haber disfrutado mucho. “El conflicto sobre la verdad en el teatro y el amor se intenta aquí abriendo las puertas del teatro a los anhelos revolucionarios por un mundo más justo, pero también a las fuerzas más conservadoras y agresivas. Es insufrible que un teatro de la espalda a la realidad de su tiempo”. Así, el dramaturgo no se ve tan alejado de las creaciones contemporáneas puestas en escena con la obra de Lorca para darle un presente a estos materiales. “No se trata de pintar encima de un lienzo, sino de dialogar con él”.

El montaje teatral de esta obra se estrenará en Madrid, aunque todavía no hay fecha. Según Jaime de los Santos, ya se está trabajando en el proyecto, a cargo de un “gran director”, del que no quiso dar su nombre.