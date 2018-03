Chlöe’s Clue, la chica tímida del folk

“Ella se pregunta si tiene las palabras correctas para decir lo que piensa y no explotar”, canta en Uninhibited Raquel Adalid (Valencia, 1996), pero bien podría ser el comienzo de su biografía. Tímida y temerosa esta cantante, que se abre paso con sonidos indie folk en el panorama musical nacional, intenta revelar en sus canciones todo lo que se se ha callado por miedo.

A los ocho años recibió su primera guitarra, era el regalo de sus sueños, pero incluía una condición: asistir a clases. Bastó que sus padres condicionaran su gusto por la música para que un año después decidiera retirarse. Le duró poco. “Dejé las clases, pero yo seguí tocando sola. Aprendí a sacar acordes y sin darme cuenta ya estaba escribiendo canciones. Las tengo guardadas”, dice con cierta vergüenza al recordar sus primeros temas. La misma con la que reconoce que muchas veces se grabó cantando para más tarde enviar esas “canciones caseras” a sus artistas preferidos, como The Kooks. “No recuerdo bien como lo hacía, pero me grababa con el ordenador y luego metía el CD en un sobre y en el concierto lo lanzaba al escenario”. Nunca recibió respuesta de sus ídolos, pero eso no la cortó.

Comenzó a componer y a tocar en su habitación, y en 2013 obtuvo el segundo lugar en un concurso musical organizado por la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE). Fue allí cuando grabó por primera vez en un estudio y nació su álter ego: Chlöe’s Clue. “Lo escogí porque me gusta su sonoridad. No hay ninguna historia detrás”, reconoce de su nombre artístico.

Próxima actuación El próximo 25 de mayo actuará a las 19.00 horas en el festival Tomavistas de Madrid.

El debut de Chlöe’s Clue ocurrió en 2014 de la mano del productor Antonio Hurtado con el disco Hidden Rhythms, álbum con el que se presentó en festivales como Les Arts (Valencia), Tomavistas (Madrid) y Palo Alto (Barcelona). Panorama, su segundo disco vio la luz en diciembre de 2017, tras casi un año de trabajo. Un material en el que repite el mismo estilo folk y melodías estadounidenses, pero con el que busca que la pena y la alegría se mezclen y encuentren el “equilibrio”. “Quería que Panorama tuviera ambos sentimientos. Quiero que sea el hilo musical de la vida de las personas”. Y por eso se decantó por incluir 11 temas en las que el público pueda sentirse acompañado en los “altibajos” de la vida.

El primer sencillo que se desprende de Panorama se llama Visions and Versions y el vídeo, con su luz tenue y el telón rojo de fondo, recuerda a Isabella Rossellini en la cinta de David Lynch Terciopelo azul. Chlöe no lo sabía. Quizá se deba a que la película se estrenó 10 años antes de que ella naciera. “Me lo han dicho mucho, debería ver la filmografía de Lynch”, responde.

En temas como The Desk of Despairs la valenciana retoma el mismo sentimiento que en Uninhibited. “Al final, en mis canciones termino diciendo aquello que no me atrevo”. Por eso siempre se escuda en el inglés para airear sus sentimientos. “Creo que es porque soy muy tímida y siento que los temas son algo tan íntimo, que busco protegerme en una especie de escudo… contar las cosas un poco maquilladas, no verme tan expuesta…”, reconoce.

Chlöe’s Clue es joven. Lo dice no solo su año de nacimiento. Se le nota en la energía que desprende al hablar, en el brillo de sus ojos aún ávidos por vivir más experiencias, en los registros de su voz. Asegura que no pretende crear un estilo nuevo, ni parecerse a nadie, pero la influencia de Lou Doillon está presente y ella no la oculta. “Me encanta su voz, su música”, confiesa.



En cuanto a la presencia femenina en el panorama musical indie nacional no vacila en resaltar que “se necesita más visibilidad”. “No es que no haya mujeres, es que hace falta variedad. Las mujeres estamos haciendo fuerza para hacernos un hueco. Los resultados se van notando poco a poco. Pero es muy lento, sobre todo en estos tiempos en los que todo va tan rápido”, sentencia y las cifras la respaldan. En los 20 festivales más grandes de España, “solo el 15%” de los solistas y bandas incluían mujeres, según un estudio de la plataforma de ventas de entradas Ticketea.

Con apenas 21 años, a punto de terminar la carrera de Periodismo, todavía buscando su registro vocal ideal, ella se enfrenta a su entrada en este universo con naturalidad, aunque sin pasar desapercibida y, como no, con su ya característica timidez.