El director Xavier Dolan elimina todas las escenas de Jessica Chastain en su próxima película

El director canadiense Xavier Dolan ha anunciado que ha eliminado a la actriz Jessica Chastain de su última película The Death and Life of John F. Donovan. Ya en la fase de postproducción del filme, el cineasta ha decidido cortar por lo sano (literalmente) y eliminar todas las escenas en las que aparecía la protagonista de Molly's Game por una "decisión editorial" y "no por su actuación" en la cinta.

En su cuenta de Instagram, Dolan, de 28 años, y que saltó a la fama gracias a títulos como Heartbeats y Mummy, ha subido un post con una foto de él junto a la actriz explicando lo sucedido. "Lo primero de todo, por favor, entendedme y leer", comenzaba, antes de confirmar que el metraje inicial "llegaba ya a las cuatro horas" y de admitir su desesperación por no saber dónde cortar. "Nos gustaban cada una de las escenas", confesaba el director.

Sin embargo, el canadiense ha explicado que el personaje de Chastain parecía "no pertenecer al resto de la historia" y por eso han decidido eliminarla. Pero añadió que siente "un amor muy sincero por Jessica y una gran admiración" y que se siente decepcionado por no poder mostrar lo que crearon juntos. La intérprete, por su parte, no se ha pronunciado al respecto de lo sucedido.

La película, cuyo estreno estaba previsto inicialmente para mediados de 2017, cuenta la relación especial que mantienen una conocida actriz norteamericana y un niño de once años y en la polémica que surge cuando se conoce. Estará protagonizada por Kit Harington (Jon Snow en Juego de Tronos), Susan Sarandon, el jovencísimo Jacob Tremblay y la actriz Thandie Newton.