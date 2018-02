‘Cuerpo de élite’, de película de éxito a serie de actualidad

No resulta habitual en España que un largometraje dé el salto de los cines a la televisión en formato de serie. La comedia Cuerpo de élite, dirigida por Joaquín Mazón y estrenada en 2016, terminó ese año como el tercer filme español más taquillero, con 6,5 millones de recaudación y más de un millón de espectadores, unas cifras parecidas a la segunda en esa clasificación, Cien años de perdón, de Daniel Calparsoro, y muy lejos de la gran triunfadora de esa temporada: Un monstruo viene a verme,de J. A. Bayona.

Cuerpo de élite sigue las cómicas misiones de un grupo de agentes dispares. Hay una boina verde (Cristina Castaño), un ladrón que se hace pasar por policía (Canco Rodríguez), un especialista de los TEDAX (Octavi Pujades), una mossa d'esquadra (Adriana Torrebejano) y un agente de la Ertzaintza jesuita (Álvaro Fontalba). En la película, el origen de cada policía —un madrileño, una andaluza, un catalán, un vasco y un legionario ecuatoriano— era la base de la comedia, al estilo de Ocho apellidos vascos. En la serie en cambio se va a primar más hacer una parodia de temas de actualidad que de la comicidad del enfrentamiento regional. "Ya llevamos unos años que igual ya se ha explotado mucho todo eso. Es verdad que nunca pasan de moda los chistes autonómicos, pero hoy en día dirían "otra serie de catalanes y andaluces y valencianos, buf", dijo en la presentación de la serie el actor Canco Rodríguez.

Cada episodio será autoconclusivo y los agentes deberán participar en misiones como sacar de un apuro a un sobrino del rey, resolver un caso sobre ciertas tarjetas bancarias o el caso de una condesa que amenaza con llevarse su patrimonio artístico del museo donde lo tiene a otro país. "Es una comedia con un humor muy pegado a la realidad de nuestro país", dijo Sonia Martínez, directora de ficción de Atresmedia. "Nunca se dicen los nombres, pero es obvio a qué nos referimos, y así es cómico, porque si usamos la palabra real, igual hay un tema ahí que es duro o serio. No queremos que la gente piense en la parte política, queremos que se ría, tenga la opinión que tenga", comenta Rodríguez.

"Hay que reírse, seas de la ideología que seas. Los guiones son arriesgados porque se habla de temas que todavía no se han solucionado. Hacer comedia de eso a una gente le puede parecer guay y a otra puede que le moleste, pero a mí me encantaría que se rozara con temas actuales el límite de la comedia de si un tema se puede tratar ya o no", cuenta el actor. Eso sí, el propósito de Cuerpo de élite es no caer en lo fácil ni en lo demasiado exagerado. "Es como llevar a James Bond al mundo real, donde no todo sale a la perfección", comentó Ana Morgade (que interpreta a una de las jefas de este equipo de ficción) sobre la serie.

Este cuerpo de élite estará comandado por el personaje de Cristina Castaño, una mujer que debe compaginar su vida de madre con su profesión secreta tipo Rambo. "Con la época que estamos viviendo, poder interpretar a una mujer fuerte, que es boina verde, que además es madre, que concilia, que lo hace todo y que, del grupo, es la que más sabe de cuerpo a cuerpo y de armas, me parece un lujo", comentó la actriz.

Cristina Castaño cree que las ficciones deben aprovechar la onda expansiva surgida tras el escándalo de Harvey Weinstein por los abusos en Hollywood. "Estamos felices de que por fin se ponga de moda algo que nos va a beneficiar a nosotras y que es injusto y creo que nos corresponde a nosotras lucharlo. Esta serie tiene mucho de eso. Mi personaje es una guerrera. La propia serie ya está impulsando que las protagonistas femeninas sean las que destacan", comentó la actriz, que en los Goya fue la encargada de pronunciar un monólogo con referencias feministas: "Debería de ser un movimiento internacional y mundial en el sector en el que ha salido, aunque esto del abuso de poder ocurre en todas las profesiones. Es un abuso de poder y del lugar que ocupa la mujer en la sociedad".