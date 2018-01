Los felices 25 años de M80 Radio

Hace 25 años artistas como Jamiroquai, Radiohead, Sheryl Crow o Björk estaban lanzando su primer álbum. En las salas de cine triunfaban las películas Parque Jurásico, La Lista de Schindler o Philadelphia. Hace 25 años también emitía por primera vez M80 Radio. La emisora celebra su aniversario manteniéndose fiel a sus principios: ofrecer lo mejor del pop y el rock de los 70 hasta hoy.

M80 nació del matrimonio de dos cadenas: Radio 80 y Cadena Minuto. Hope of the Deliverance, de Paul McCartney, inauguró aquel alumbramiento. “Esa canción todavía sigue sonando”, apunta Ramón Redondo, director de la cadena. El denominador común de la casa a lo largo de estos años ha sido "la calidad musical", canciones que tienen una vigencia que trasciende el tiempo. Así lo destaca Redondo, que asegura que “los oyentes tienen la sensación de que la música que suena es buena independientemente del estilo, género o edad de los temas”. Han apostado sobre todo por el pop y el rock, pero también han incluido otros estilos vecinos como el soul o el funk.

Como 25 años no son nada, Redondo asevera que la cadena sigue siendo “muy joven” y que, aunque suenen clásicos como MacCartney, esto no es impedimento para enriquecerse con artistas más recientes. “Entendemos la música desde un punto de vista histórico amplio, de contemporaneidad, nadie duda que Amy Winehouse forma ya parte del imaginario sonoro de toda una generación”, apoya el director. A lo que no han accedido es a incluir sonidos como el reguetón, no porque lo consideren “malo en sí mismo”, aclara Redondo, sino porque “personalmente” cree que se trata de un estilo efímero de consumo rápido que "no mantendrá la vigencia de los grandes temas, como una canción de Queen o de The Rolling Stones".

Frente a los micrófonos de M80 han pasado artistas monumentales como Bruce Springsteen, Jon Bon Jovi y Phil Collins. Algunos han propiciado anécdotas que se guardan en los estudios de la cadena, como cuando hace 10 años Pretenders visitó la radio para realizar una entrevista y un set acústico para oyentes. “Cuando nuestro locutor Javi Penedo presentó a la banda y dio paso a que subiera al escenario, hizo el habitual gesto en España de intentar dar un par de besos, pero Chrissie Hynde le hizo ‘la cobra’, esquivando los besos y saludando con la mano”, reproduce Redondo, que no estuvo presente pero conoce la historia. De aquel desencuentro conservan fotos e incluso un vídeo, “aunque no está documentado el momento ‘cobra’ en que chocaron el modo besucón español con la flema inglesa (ella es estadounidense, pero se asentó en Londres)”, aclara.

El buen humor ha sido y es otro de los elementos vertebradores de la cadena, especialmente en sus programas matinales, en los que lo entretejen con la actualidad y la música. A Redondo le gusta marcar la diferencia entre “el humo y el buen humor”: “No es lo mismo un grueso de bromas, más o menos fáciles y divertidas, que tener un buen humor, hablar con un tono positivo dirigido a un público más adulto, eso es lo que intentamos hacer”. Este carácter se ha impreso en programas como No somos nadie o Goma Espuma. “Si entonces hubiese existido los contenidos virales, estaríamos asistiendo a una auténtica avalancha de material compartido”, aventura Redondo. A estos espacios, referentes de la emisora, se unen otros como La gramola o Vuelo 605, que a pesar de que pasó por otras frecuencias finalizó en M80 con Ángel Álvarez a la cabeza.

Para festejar estos 25 años, M80 ha preparado una programación especial, con actividades que se sucederán a lo largo del 2018. Comenzó la semana pasada con una emisión en la que echaron un vistazo al retrovisor para los más nostálgicos. Lo que vendrá todavía no puede desvelarse. Lo que sí puede certificar Redondo es que este cumpleaños es “un impulso para seguir siendo una emisora que garantiza la calidad musical y que sirve de referente para la inspiración de otros músicos actuales".