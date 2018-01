Slayer anuncia su última gira mundial

La banda de thrash metal Slayer ha anunciado este lunes su última gira mundial. El grupo ha publicado un vídeo en el que explica que abandonará los escenarios y deja abierta la puerta a una posible disolución del que está considerado como uno de los conjuntos más emblemáticos del metal de los años 80. "The end of days is near... to make its exit... with one final world tour" (El fin de los tiempos se acerca y se celebrará su gran final con una última gira mundial), reza el mensaje, en el que aparecen imágenes de los integrantes y de los álbumes que han publicado durante sus casi cuatro décadas de carrera musical.

De momento, Slayer no ha anunciado las fechas de la gira de despedida, aunque en el mismo vídeo indica que próximamente publicará los conciertos que se realizarán en Norteamérica. Se rumorea que en algunos shows del próximo verano participarán bandas como Lamb of God, Anthrax, Testament y Behemoth, según ha avanzado el sitio web de noticias Blabbermouth.

En 2016, el vocalista y bajista Tom Araya tanteó la posibilidad de una retirada durante una entrevista con el sitio de noticias musicales Loudwire. "Es momento de recoger mi pensión. Estoy agradecido de haber estado por aquí durante 35 años. Es mucho tiempo. Cuando empezamos, todo era genial. Éramos jóvenes e invencibles", explicó.

La banda estadounidense nació en 1981 en Huntington Park (California, EE UU) y en 2015 se encontraba enrolada en la gira de su último disco, Repentless. En 2011, el guitarrista y cofundador de la banda Jeff Hanneman abandonó la formación tras sufrir una fascitis necrotizante causada por la picadura de una araña. Finalmente, murió en 2013 por una deficiencia hepática.

Del polémico grupo, frecuentemente acusado de simpatizar con la ideología nazi, destacan canciones como Angel of death, Rainning blood y Seasons in the Abyss. Junto a otras bandas como Metallica, Megadeth y Anthrax está considerada como uno de los conjuntos que crearon el estilo musical de thrash metal de los años ochenta.