Condenada a retractarse por enaltecer la muerte del torero Víctor Barrio en Facebook

El texto que la resolución judicial obliga difundir a la condenada a través de Facebook considera que cometió "un agravio directo al honor y labor profesional, tanto de la persona, como a la familia de don Víctor Barrio Herranz".

"Es evidente", continúa, "que tal manifestación supone un grave atentado al honor de todos los toreros". "Lamento públicamente este mensaje".

La mujer solicita el perdón de la familia. "Siendo que tales expresiones no fueron afortunadas y no debieron utilizarse, me desdigo de las mismas y lamento profundamente los daños que he podido ocasionar".