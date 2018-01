Así hemos contado en directo los Globos de Oro 2018

Álvaro Pérez Muy buenas a todo el mundo. Esta noche contaremos en directo en EL PAÍS cómo transcurren los Globos de Oro de 2018 que premian a lo mejor del cine y de las series de televisión de 2017. Los galardones los otorga la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood http://cort.as/-0krx 07/01/2018 19:53

Eneko Ruiz Jiménez https://www.instagram.com/p/BdqYMb5BxXN/ Una de las claves de esta noche serán los vestidos y trajes negros de los invitados a los Globos de Oro, en denuncia por los acosos sexuales en Hollywood. Algunas actrices ya han comenzado a compartir sus vestidos: https://www.instagram.com/p/Bdo3E0ShnpT/ 07/01/2018 23:56

Eneko Ruiz Jiménez Aquí Natalie Portman y Eva Longoria también con el movimiento Time's up https://www.instagram.com/p/BdoVlccBkaq/ 08/01/2018 00:07

Eneko Ruiz Jiménez Además de los vestidos negros, alrededor del Beverly Hilton se acerca un grupo de mujeres disfrazadas de 'The Handmaid's Tale' https://twitter.com/scheng_/status/950138799954132992 08/01/2018 00:11

Tommaso Koch Ya ha llegado a la alfombra roja Daniel Kaluuya, nominado a mejor actor de comedia o musical por Déjame salir. Él también muestra su apoyo a Time's Up (Foto: WireImage, Steve Granitz) 08/01/2018 00:23

Eneko Ruiz Jiménez Estos son los nominados televisivos de los Globos de Oro: http://instanceplayer.prisasd.com/widget/v1/player/elpais/video/113/20171211205656653 08/01/2018 00:28

Tommaso Koch ¿A Zenobia Shroff nadie le ha avisado de lo de ir de negro? (Foto: WireImage, George Pimentel) 08/01/2018 00:29

Gregorio Belinchón Buenas noches, se sumo a la retransmisión de mis compañeros en elpais.com Yo casi no he visto series así que me dan igual los spoilers 08/01/2018 00:29

Tommaso Koch Pero sí he visto todas las pelis porque voy a los festivales ñiñiñiñiñi 08/01/2018 00:31

Eneko Ruiz Jiménez Nosotros no hemos visto las películas, porque no se han estrenado en España y tenemos que pagar por verlas. 08/01/2018 00:33

Gregorio Belinchón A quien no vaya negro... No les avisan sus agentes? 08/01/2018 00:35

Álvaro Pérez La La Land y Moonlight... Y aquí llegan los maletines con los sobres con los nombres de los ganadores... Una imagen típica de estos premios, simpática y sin mayor historia... hasta los pasados premios Oscar, con todo el lío de... http://cort.as/-0l7c (Foto: WireImage, George Pimentel) 08/01/2018 00:37

Eneko Ruiz Jiménez Además de los trajes para denunciar el acoso sexual, hoy habrá que estar muy atentos a los discursos y al monólogo de Seth Meyers, donde seguro que habrá menciones a Harvey Weinstein. Donde no hay nada es entre los nominados, ya que se han cuidado de dejar fuera a Louis C.K. por Better Things, a Kevin Spacey por House of Cards y a Jeffrey Tambor por Transparent, habituales año tras año. El que se les ha escapado (porque su caso salió a última hora quizás) es Geoffrey Rush por Genius. 08/01/2018 00:38

Gregorio Belinchón Rita Moreno, con 87 años, la primera persona que ganó el EGOT. Y sigue en activo (Foto: Jordan Strauss/Invision/AP, Jordan Strauss) 08/01/2018 00:41

Tommaso Koch Meryl Streep ha acudido a la alfombra roja junto con Ai-jen Poo, activista y directora de la Alianza Nacional de las Trabajadoras Domésticas. La actriz es la más nominada de la historia de los Globos de Oro. Este año, su 32ª candidatura, es por Los archivos del Pentágono (Foto: REUTERS, MARIO ANZUONI) 08/01/2018 00:42

Natalia Marcos Allison Brie está nominada como mejor actriz de comedia en televisión por GLOW. Obviamente, de negro (Foto: AFP, Frazer Harrison) 08/01/2018 00:42

Natalia Marcos God Save the Queen (Foto: Jordan Strauss/Invision/AP, Jordan Strauss) 08/01/2018 00:46

Tommaso Koch Barbara Meier, lo de que son unos Globos de Oro sobrios y para la reflexión no te lo han contado, ¿no? (Foto: Getty Images, Rich Fury) 08/01/2018 00:46

Álvaro Pérez Ay, Matt Smith en la segunda temporada de The Crown está fantástico y no le ha caído candidatura... 08/01/2018 00:49

Tommaso Koch "Se acabó el tiempo". Los Globos de Oro hoy vienen a dejarlo aún más claro (Foto: REUTERS, MARIO ANZUONI) 08/01/2018 00:49

Natalia Marcos Quedaos con el nombre de Rachel Brosnahan porque viene dispuesta a ganar el Globo a la mejor actriz de comedia en tele por The Marvelous Mrs. Maisel. Ella está fantástica (y la serie es fantástica también) (Foto: WireImage, Venturelli) 08/01/2018 00:55

Gregorio Belinchón Bradley Whitford: me enganché a él en El Ala Oeste, y ha sabido estar en dos grandes títulos de terror, como La cabaña en el bosque y Déjame salir (Foto: REUTERS, MARIO ANZUONI) 08/01/2018 00:57

Natalia Marcos Caitriona Balfe con un vestido digamos que complicado... Vuelve a estar nominada por Outlander (Foto: EFE, MIKE NELSON) 08/01/2018 00:58

Tommaso Koch Supongo que es imposible que no gane Jude Law mejor actor de miniserie por El joven Papa, ¿no? Y lo digo sin haber visto ninguna de las series de sus rivales (Foto: AFP, Frazer Harrison) 08/01/2018 00:59

Tommaso Koch Menudo papelón tienes, Seth (Foto: Jordan Strauss/Invision/AP, Jordan Strauss) 08/01/2018 01:03

Eneko Ruiz Jiménez Aquí somos muy fans de Rachel Brosnahan, nominada por 'La maravillosa Sra. Maisel' y con muchas opciones de llevarse un premio a casa por su ama de casa stand-up (Foto: Jordan Strauss/Invision/AP, Jordan Strauss) 08/01/2018 01:03

Eneko Ruiz Jiménez Laurie Metcalf lleva toda su vida como una de las grandes secundarias del cine y la televisión. Hace unos años triunfó en un capítulo de Horace and Pete por un monólogo sobre masturbarse frente a desconocidos escrito por Louis C.K. Este año podría llevarse el Globo de Oro como secundaria en cine por 'Lady Bird' (Foto: REUTERS, MARIO ANZUONI) 08/01/2018 01:04

Gregorio Belinchón Susan Sarandon es otra de las actrices que han venido acompañadas de activistas. En su caso, Rosa Clemente, periodista y activista pro medio ambiente (Foto: REUTERS, MARIO ANZUONI) 08/01/2018 01:05

Tommaso Koch Ya está en la alfombra roja el hombre que todos querríamos ser (Foto: Jordan Strauss/Invision/AP, Jordan Strauss) 08/01/2018 01:06

Álvaro Pérez Llegó Jon Nieve (Kit Harington). Aprovechen, que no le verán en Juego de tronos de nuevo hasta 2019... La serie de HBO es candidata a Mejor drama de nuevo este año (Foto: Jordan Strauss/Invision/AP, Jordan Strauss) 08/01/2018 01:08

Eneko Ruiz Jiménez Y también Emma Watson va acompañada de una activista https://twitter.com/caraNYT/status/950155408525557760 08/01/2018 01:12

Tommaso Koch Evan Rachel Wood propone ir más allá de los vestidos negros: crear "círculos" alrededor de los acosadores https://twitter.com/evanrachelwood/status/949709598369312768 08/01/2018 01:14

Álvaro Pérez Quedan 45 minutos para que comiencen los #GoldenGlobes 2018. Tiempo más que suficiente para repasar las 15 series candidatas (en drama, comedia y miniserie) en esta edición http://cort.as/-0j5C 08/01/2018 01:15

Eneko Ruiz Jiménez La noche del 30 de abril de 2011 cambió la vida de Seth Meyers y el destino de todo EEUU. El cómico de SNL se encargaba de la famosa cena de corresponsales y entre el público estaba Donald Trump. Tuvo que aguantar sus chistes. Esa noche quedó en la memoria de todos. Hoy presenta los Globos y promete muchas bromas sobre Weinstein y también sobre Trump: "A veces me gustaría no hablar tanto de él, pero Trump tiene las llaves para hacer que dejemos de hacer bromas a su costa. Simplemente tendría que comportarse de manera distinta. Si sigue por ese camino, nosotros seguiremos el nuestro" http://cort.as/-0l9E 08/01/2018 01:20

Tommaso Koch James Franco, favorito a mejor actor de comedia o musical en las quinielas, por The Disaster Artist. (Foto: AFP, Frazer Harrison) 08/01/2018 01:21

Álvaro Pérez The Handmaid's Tale. Ya se llevó el Emmy el pasado septiembre... Ann Dowd, candidata a mejor actriz de reparto por. Ya se llevó el Emmy el pasado septiembre... https://www.youtube.com/watch?v=LyoYsTiuRfM 08/01/2018 01:24

Eneko Ruiz Jiménez DIOSES: Rita Moreno (de 86 años) y el guionista Norman Lear (95 años), que por fin se han reunido en Día a día tras años en el negocio (Foto: AFP, Alberto E. Rodriguez) https://twitter.com/goldenglobes/status/950160925541089280 08/01/2018 01:25

Tommaso Koch Dos grandes actrices, ambas nominadas: Jessica Chastain, protagonista, por Molly's Game, y Octavia Spencer, secundaria, por La forma del agua (Foto: Jordan Strauss/Invision/AP, Jordan Strauss) 08/01/2018 01:30

Natalia Marcos Elizabeth Moss viene dispuesta a recoger el premio a la mejor actriz de drama en serie por The Handmaid's Tale, como ya hizo en los Emmy (Foto: AFP, Frazer Harrison) 08/01/2018 01:32

Gregorio Belinchón La mejor película de 2017 fue The Florida Project. SIN DUDA. Y aquí su único posible ganador en estos Globos de Oro, Willem Dafoe (Foto: AFP, Frazer Harrison) 08/01/2018 01:34

Tommaso Koch Permitidme un momento de indignación: NO a la secuela de Jumanji (Foto: AFP, Frazer Harrison) 08/01/2018 01:34

Natalia Marcos Gillian Anderson no está nominada pero aprovechando que ha vuelto Expediente X (otra vez...), anda por aquí también (Foto: AFP, Frederick M. Brown) 08/01/2018 01:34

Álvaro Pérez Los niños de Stranger Things (aunque falta Millie Bobby Brown). La serie de Netflix aspira a dos premios esta noche: Mejor serie dramática y Mejor actor de reparto (David Harbour) (Foto: AFP, Alberto E. Rodriguez) 08/01/2018 01:38

Gregorio Belinchón Angelina Jolie hace lo que quiere: este año es candidata como directora de una película extranjera. Para chula, ella (Foto: AFP, Frazer Harrison) 08/01/2018 01:39

Álvaro Pérez Gillian Anderson no está nominada y... no saldrá en la segunda temporada de American Gods :( 08/01/2018 01:39

Natalia Marcos Millie Bobby Brown iba por libre para posar tal que así (Foto: WireImage, George Pimentel) 08/01/2018 01:42

Gregorio Belinchón Los Franco. No haré chistes sobre el apellido (estos son los buenos) (Foto: REUTERS, MARIO ANZUONI) 08/01/2018 01:42

Tommaso Koch Se dice que quizás Christopher Nolan pueda ganar su primer Oscar por Dunkerque. Tampoco ha obtenido nunca un Globo de Oro: hoy lo intenta por tercera vez, tras Memento y Origen (Foto: Jordan Strauss/Invision/AP, Jordan Strauss) 08/01/2018 01:48

Gregorio Belinchón And the winner for the worst dress is, ¡Oh my GoD, Mr. Fishburne! (Foto: AFP, Frazer Harrison) 08/01/2018 01:48

Tommaso Koch Madre mía. Morpheus, ¿qué te han hecho? 08/01/2018 01:50

Álvaro Pérez La madre de dragones, Daenerys de la Tormenta, La que no Arde, Rompedora de Cadenas, también conocida como Dany para Jon Nieve ¿Se llevará hoy Juego de tronos su primer Globo de Oro a Mejor serie? (Foto: Jordan Strauss/Invision/AP, Jordan Strauss) 08/01/2018 01:51

Eneko Ruiz Jiménez ELLAS son protagonistas (y poco más que decir) (Foto: AFP, Frederick M. Brown) 08/01/2018 01:51

Natalia Marcos La prota de 'Por 13 razones', Katherine Langford, no parece muy feliz de estar en los Globos de Oro... Y parece haber envejecido 20 años entre la serie y hoy (Foto: WireImage, George Pimentel) 08/01/2018 01:53

Gregorio Belinchón La actriz (Foto: REUTERS, MARIO ANZUONI) 08/01/2018 01:57

Tommaso Koch Kate Capshaw y Steven Spielberg en la alfombra roja. Este año el director estrena por partida doble: Los archivos del Pentágono y Ready Player One. Esta noche, está nominado por la primera (Foto: Jordan Strauss/Invision/AP, Jordan Strauss) 08/01/2018 01:59

Álvaro Pérez "Buenas noches damas y caballeros... que queden". Así ha comenzado Seth Meyers su monólogo, como era de esperar, con referencia a los Harvey Weinsteins y hombres poderosos acosadores de Hollywood. 08/01/2018 02:03

Natalia Marcos Con lo que les gustaba nominar a Kevin Spacey en los Globos de Oro... y ahora es diana de dardos del monólogo de Seth Meyers 08/01/2018 02:05

Gregorio Belinchón Seth Meyers está siendo bestial con los chistes sobre el acoso y en especial sobre Harvey Weinstein 08/01/2018 02:06

Álvaro Pérez Seth Meyers sobre Weinstein: "Dentro de 20 años, se va a convertir en el primer abucheado en el In Memoriam que repaso los famosos muertos..." (Foto: Jordan Strauss/Invision/AP, Jordan Strauss) 08/01/2018 02:07

Natalia Marcos Nicole Kidman, por Big Little Lies. Ya se llevó el premio Emmy y estaba bastante cantado que repetiría en con el Globo por su papel de mujer maltratada en esta miniserie de HBO Empiezan los premios con la mejor actriz protagonista en miniserie. Y el premio es para.... Ya se llevó el premio Emmy y estaba bastante cantado que repetiría en con el Globo por su papel de mujer maltratada en esta miniserie de HBO https://www.youtube.com/watch?v=cbAvL8t5BYA 08/01/2018 02:14

Gregorio Belinchón Nicole Kidman habla como si nunca hubiera ganado un premio (y tiene el Oscar y este es su cuarto Globo) en sus agradecimientos 08/01/2018 02:17

Gregorio Belinchón Globo de Oro al mejor actor de reparto para Sam Rockwell por 'Tres anuncios en las afueras' 08/01/2018 02:19

Gregorio Belinchón Christopher Plummer ha sido el candidato que menos tiempo había pasado entre su trabajo y su selección. O cómo ayuda la tecnología a cambiar la historia 08/01/2018 02:24

Natalia Marcos Rachel Brosnahan, por The Marvelous Mrs Maisel. Grande ella y grande la serie sobre una mujer neoyorquina de los años cincuenta que, tras ser abandonada por su marido, descubre su gran talento para la comedia Seguimos con premios televisivos. Mejor actriz de serie de comedia y musical para.... Grande ella y grande la serie sobre una mujer neoyorquina de los años cincuenta que, tras ser abandonada por su marido, descubre su gran talento para la comedia https://www.youtube.com/watch?v=fOmwkTrW4OQ 08/01/2018 02:29

Natalia Marcos Elisabeth Moss, por The Handmaid's Tale. Ya ganó el Emmy y habría sido muy raro que no se hubiera llegado el Globo, así que sin sorpresas hasta el momento en los premios televisivos Mejor actriz en serie de drama para.... Ya ganó el Emmy y habría sido muy raro que no se hubiera llegado el Globo, así que sin sorpresas hasta el momento en los premios televisivos https://www.youtube.com/watch?v=PJTonrzXTJs 08/01/2018 02:31

Gregorio Belinchón Y aquí puntúa la Cienciología 08/01/2018 02:32

Natalia Marcos The Marvelous Mrs. Maisel, para quien no conozca todavía esta gran comedia de Amazon Prime Video. Amy Sherman-Palladino (Las chicas Gilmore) nos contaba que en el casting, en cuanto vieron a Rachel Brosnahan se dieron cuenta de que tenía lo que tenía que tener para hacer este papel de ama de casa/monologuista Por cierto, ayer publicamos una entrevista con los creadores de, para quien no conozca todavía esta gran comedia de Amazon Prime Video. Amy Sherman-Palladino () nos contaba que en el casting, en cuanto vieron a Rachel Brosnahan se dieron cuenta de que tenía lo que tenía que tener para hacer este papel de ama de casa/monologuista http://cort.as/-0lD7 08/01/2018 02:34

Natalia Marcos Sterling K Brown, por This Is Us. Otro que hace doblete con Emmy y Globo de Oro. Porque esta serie, que tanto gusta en Estados Unidos, es muy de llorar. Y él es uno de los que más lloran Y más premios de series. Turno para el galardón al mejor actor de drama para.... Otro que hace doblete con Emmy y Globo de Oro. Porque esta serie, que tanto gusta en Estados Unidos, es muy de llorar. Y él es uno de los que más lloran https://www.youtube.com/watch?v=LzJjMAwUJ6Q 08/01/2018 02:42

Natalia Marcos The Handmaid's Tale. De nuevo, los Globos de Oro siguiendo el guion marcado y sin sorpresas. Juego de tronos tendrá que esperar a su última temporada para intentar llevarse el premio Y gamos con uno de los premios grandes de televisión de esta noche: Mejor serie de drama para.... De nuevo, los Globos de Oro siguiendo el guion marcado y sin sorpresas. Juego de tronos tendrá que esperar a su última temporada para intentar llevarse el premio https://www.youtube.com/watch?v=X9HO210HEz8 08/01/2018 02:45

Natalia Marcos The Handmaid's Tale fue la primera serie de una plataforma online (Hulu; en España, en HBO) que se llevó el Emmy al mejor drama. En los Globos ese honor ya lo tuvo The Crown el año pasado (Netflix) 08/01/2018 02:48

Natalia Marcos Mejor actor de reparto en televisión es para... Alexander Skarsgard, por Big Little Lies. Impresionante en su papel de marido maltratador que ya le valió el Emmy 08/01/2018 02:55

Gregorio Belinchón El Globo de Oro a la mejor banda sonora es para Alexander Desplat por 'La forma del agua'. Es el mejor compositor actual en activo (quitando a los viejos genios) 08/01/2018 02:58

Gregorio Belinchón Y el Globo de Oro es para mejor canción es para 'This is me' de 'El gran showman'. Madreeeee 08/01/2018 03:00

Gregorio Belinchón Ante la canción de 'Coco' los otros rivales no le llegaban ni al tobillo 08/01/2018 03:03

Gregorio Belinchón 'La forma del agua' es un peliculón. Ahora bien, ya vereis que en los Globos de Oro rasca poco, lo de Desplat y poco más 08/01/2018 03:04

Gregorio Belinchón El Globo de Oro para el mejor actor de comedia o musical es para James Franco por 'The Disaster Artist' 08/01/2018 03:09

Gregorio Belinchón James Franco, el primer premiado de cine que entra en el siglo XXI: sale con el discurso en el móvil 08/01/2018 03:10

Gregorio Belinchón Y Tomy Wiseau, en el escenario... 08/01/2018 03:11

Natalia Marcos El Globo de Oro a la mejor actriz de reparto en televisión es para... Laura Dern, por Big Little Lies. Un papel complicadísimo dando vida a uno de los personajes más desagradables de la serie al que terminas comprendiendo y que defiende muy bien. Big Little Lies ya suma tres premiazos y le falta el de mejor miniserie, que, obviamente, también se llevará 08/01/2018 03:16

Gregorio Belinchón Oído en la redacción: "No he visto ninguna otra, pero estoy a favor de Big Little Lies". Eso es criterio 08/01/2018 03:17

Álvaro Pérez Laura Dern es como Woody Harrelson últimamente, ambos están metidos en todos los meollos en cine y series. La primera en Big Little Lies, Star Wars, Twin Peaks... El segundo en True Detective, La guerra del planeta de los simios, Tres anuncios en las afueras y... sí, también Star Wars. 08/01/2018 03:20

Gregorio Belinchón Película de animación en los Globos de Oro, para Coco 08/01/2018 03:21

Gregorio Belinchón En estos tiempos de hipercorreción sale Lee Unkrich y agradece a todo el mundo 'Coco', incluido al equipo de Pixar... sin nombrar a John Lasseter 08/01/2018 03:24

Gregorio Belinchón Y la mejor actriz de reparto es para Allison Janney en 'Yo, Tonya' SÍÍÍ!!! 08/01/2018 03:29

Gregorio Belinchón KIRK DOUGLAS!!!!!! INMENSO MOMENTO 08/01/2018 03:32

Gregorio Belinchón Mejor guion es para 'Tres anuncios en las afueras' 08/01/2018 03:35

Tommaso Koch Tres anuncios en las afueras llega el próximo viernes a España. 08/01/2018 03:36

Gregorio Belinchón Y la ganadora a mejor película de lengua extranjera es para 'En la sombra', de Fatih Akin 08/01/2018 03:42

Tommaso Koch En la sombra llegará a España el próximo 23 de febrero. 08/01/2018 03:44

Gregorio Belinchón Penélope, en el escenario, anuncia actor de drama 08/01/2018 03:45

Natalia Marcos Ewan McGregor, por Fargo. En la tercera temporada de la serie, McGregor interpreta a dos hermanos enfrentados entre ellos Mejor actor en miniserie o película para televisión para.... En la tercera temporada de la serie, McGregor interpreta a dos hermanos enfrentados entre ellos https://www.youtube.com/watch?v=azjw0hTkOIs 08/01/2018 03:45

Natalia Marcos Vale el premio para McGregor, pero que no hayan nominado ni siquiera a Carrie Coon, ni por The Leftovers (¡THE LEFTOVERS!) ni por Fargo, tiene delito. Señores de los Globos, así no 08/01/2018 03:48

Tommaso Koch Los hombres ganadores prácticamente no han dicho ni una palabra desde el escenario sobre el acoso sexual. Llevar la chapa de Time's Up no basta, señores #GoldenGlobes 08/01/2018 03:48

Natalia Marcos The Marvelous Mrs. Maisel. Suben al escenario a recoger el premio Amy Sherman-Palladino y Daniel Palladino, los creadores de Las chicas Gilmore http://cort.as/-0lD7 Mejor serie de comedia para.... Suben al escenario a recoger el premio Amy Sherman-Palladino y Daniel Palladino, los creadores de 08/01/2018 03:54

Natalia Marcos Aziz Ansari, por Master of None. Ya que no han premiado a la serie, sirve como premio de consolación Mejor actor de televisión en comedia o musical para.... Ya que no han premiado a la serie, sirve como premio de consolación https://www.youtube.com/watch?v=tGE-Mw-Yjsk 08/01/2018 03:56

Gregorio Belinchón Llega el premio de honor a Oprah Winfrey. En Estados Unidos es una diosa... aunque sus últimos años no han sido tan boyantes 08/01/2018 04:05

Gregorio Belinchón Oprah cuenta lo que supuso para ella ver en la tele a Sidney Poitier ("un hombre negro elegante") ganar el Oscar y sabe que ahora mismo puede que una niña vea por primera vez a un mujer negra recibir el Cecil B. DeMille 08/01/2018 04:11

Gregorio Belinchón "Hablar y decir la verdad es la herramienta más poderosa que tenemos hoy, y me siento orgullosa de las mujeres que han hablado", dice Oprah. "Agradezco a todas las mujere que han aguantado años de maltratos porque tenían niños que criar y facturas que pagar" 08/01/2018 04:13

Tommaso Koch Oprah Winfrey recuerda a Recy Taylor, fallecida hace 10 días. Aquí contamos su historia http://cort.as/-0lHu #GoldenGlobes 08/01/2018 04:14

Gregorio Belinchón Oprah Winfrey sabe que hace un discurso para la Historia en un año para la Historia. Y está a la altura 08/01/2018 04:15

Gregorio Belinchón Zasca de Natalie Portman: Todos los candidatos son hombres 08/01/2018 04:18

Gregorio Belinchón Globo de Oro a la mejor dirección es para 'La forma del agua' 08/01/2018 04:18

Gregorio Belinchón "Desde niño he sido fiel a los mosntruos, porque son parte de nuestra imperfección y de nuestros fracasos en la vida", cuenta Del Toro 08/01/2018 04:19

Gregorio Belinchón Una de las imágenes de la noche, Thierry Fremáux, director de Cannes, saludando a Fatih Akin antes de que subiera al escenario y pisando la cola del vestido de Kruger mientras casi se cae 08/01/2018 04:23

Natalia Marcos Y el último premio televisivo de la noche. Mejor miniserie para... Big Little Lies. Cierra así la noche con cuatro premios como la ficción televisiva más premiada de estos Globos de Oro y sin ninguna sorpresa 08/01/2018 04:27

Natalia Marcos Recapitulamos los premios de televisión: Big Little Lies 4; The Handmaid's Tale 2; The Marvelous Mrs. Maisel 2; This Is Us 1; Fargo 1; Master of None 1. Y todo según lo previsto. Sin quejas, sin sorpresas 08/01/2018 04:33

Gregorio Belinchón Que haya ganado Guillermo del Toro de repente me hace concebir esperanzas en que La forma del agua derrote a Tres anuncios y estaría feliz de haberme equivocado al inicio de la noche 08/01/2018 04:34

Gregorio Belinchón Globo de Oro a mejor actriz de comedia para Saoirse Ronan por 'Lady Bird' 08/01/2018 04:35

Gregorio Belinchón Llega el Globo de Oro a mejor comedia o musical para 'Lady Bird' 08/01/2018 04:44

Álvaro Pérez Y se oyen abucheos en la redacción de El País.... 08/01/2018 04:44

Gregorio Belinchón Buuuuhh oídos en la redacción 08/01/2018 04:44

Gregorio Belinchón ¿Cómo puede ser que la directora de la mejor comedia o musical no esté ni nominada en los Globos de Oro? 08/01/2018 04:47

Álvaro Pérez El discurso íntegro de Oprah Winfrey en los Globos de Oro https://www.youtube.com/watch?v=LyBims8OkSY 08/01/2018 04:48

Gregorio Belinchón Thelma y Louise, al escenario... 08/01/2018 04:50

Gregorio Belinchón Globo de Oro a mejor actor de drama para Gary Oldman por 'El instante más oscuro', que se estrena en España el viernes que viene 08/01/2018 04:52

Gregorio Belinchón Isabelle Huppert y Angelina Jolie dan el premio a mejor actriz de drama. Vaya pareja 08/01/2018 04:59

Gregorio Belinchón El Globo de Oro a mejor actriz de drama es para Francesc McDormand por 'Tres anuncios en las afueras' 08/01/2018 05:00

Gregorio Belinchón "Hace 34 años que gané el premio a mejor dirección". Y desde entonces ninguna otra mujer lo ha logrado, recuerda Barbra Streisand 08/01/2018 05:05

Gregorio Belinchón Y el Globo de Oro a mejor drama es para 'Tres anuncios en las afueras' 08/01/2018 05:06

Tommaso Koch Recordamos que a partir del viernes 12 podréis ver en las salas Tres anuncios en las afueras, triunfadora de los Globos de Oro. 08/01/2018 05:17

Álvaro Pérez El monólogo inicial de Meyers, la alfombra 'negra', la aparición de Kirk Douglas, el homenaje a Oprah y su discurso... http://cort.as/-0lLb 08/01/2018 05:24

Pablo Ximénez de Sandoval Guillermo del Toro en la sala de prensa del Beverly Hilton: “Es muy bonito premiar la imaginación mexicana, un punto de vista único que llevamos. Hay que recordar al mundo que hay mucho que contar, y un contar muy mexicano” 08/01/2018 05:28