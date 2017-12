Muere la novelista Sue Grafton, creadora de la saga ‘Alfabeto del crimen’

La escritora de novela negra Sue Grafton (Louisville, EE UU, 1940) ha muerto a los 77 años este jueves a causa de un cáncer. Grafton, rodeada de su familia en Santa Bárbara (California), ha fallecido después de luchar durante dos años contra la enfermedad, según ha comunicado este viernes su hija Jaime Clark en el sitio web de la escritora. La novelista de best sellers se hizo famosa por crear la saga literaria de asesinatos El Alfabeto del Crimen. Cada una de las 24 entregas comenzaba por una letra del alfabeto. La última, con la Y, fue publicada en agosto con el nombre de Y is for Yesterday (Y de Ayer). En 2019 tenía previsto publicar la entrega definitiva Z is for Zero (Z de Cero). Su hija ha finalizado la nota diciendo que "el alfabeto ha acabado con la letra Y".

La vida, el proyecto vital y literario de Grafton se confundía con la de su personaje más famoso, la detective Kinsey Millhone: vital, divertida, aguda y precisa en sus respuestas. Según contó en 2015 en una entrevista a EL PAÍS, sus inicios no fueron fáciles. “Era muy joven y muy optimista cuando empecé con A de Adulterio . Mi intención ya por entonces era hacer la B, la C y seguir hasta Z , pero no tenía nada, ni contrato, ni nada. No tenía ni la certeza de que se fuera a vender y de hecho no vendió mucho, así que en muchos aspectos estaba trabajando de buena fe, con la esperanza de que los lectores fueran quienes me ayudaran a llegar hasta aquí", narró.

A lo largo de su carrera, la escritora insistió en que acabaría con todas las letras del abecedario. “No pienso acabar con ella, pobrecita, con lo maja que es”, comentaba. Lo que sí prohibió a sus hijos fue que en el futuro se adaptasen sus novelas al cine: “Mis libros son mi vida. Y como sabe Millhone, ella será recordada cuando ya nadie se acuerde de quién era Susan Grafton”.