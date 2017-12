La Biblioteca del Congreso de EE UU dejará de recopilar todos los ‘tweets’ del mundo

La Biblioteca del Congreso de Estados Unidos ha decidido dejar de recopilar en 2018 todos y cada uno de los mensajes publicados en la red social Twitter. Desde enero que viene, archivará los tuits de manera más selectiva. La biblioteca ha afirmado que el volumen de la base de datos es mucho mayor de lo que se esperaba hace unos años y que carece de los medios para archivar eficazmente los elementos audiovisuales que también se publican en la plataforma. La entidad comenzó a recopilar todos los mensajes de Twittersphere después de que la red social cediese la base de datos de tuits públicos. El primero data de 2006. La biblioteca, una de las más grandes del mundo, tiene como objetivo preservar los registros culturales de todo el mundo.

"A partir del 1 de enero de 2018, la biblioteca recopilará tuits de manera selectiva, de manera similar a nuestras colecciones de sitios web", ha publicado este martes la directora de comunicaciones de The US Library of Congress, Gayle Osterberg, en su blog. La directora ha informado de que el archivo "permanecerá cerrado hasta que los problemas de acceso puedan resolverse de una manera rentable y sostenible".

Pese a que la dirección no ha determinado cuándo o cómo pondrá a disposición el fondo, ha avanzado que la organización de la colección será temática y se dividirá en acontecimientos concretos, como las elecciones políticas. La biblioteca ha subrayado que el archivo, recopilado con los mensajes de los últimos 12 años, "puede llegar a ser uno de los legados más importantes para las generaciones futuras".

La decisión ha abierto un debate en Twitter sobre la importancia de las redes sociales en los registros históricos. "Quiero que cada tuit sea archivado. En 40 años, quiero llevar a mi nieta a la Biblioteca del Congreso y mostrarle la locura que cubrí como periodista... hacer que cada tuit cuente", ha publicado la periodista de la cadena CNBC Mariam Amin. Como ella, otros muchos están cuestionando el principal interrogante: cómo determinará la dirección de la biblioteca qué tuits son históricamente más importantes que otros para ser preservados en el archivo de una de las bibliotecas más importantes del mundo.