Beethoven, directo al triunfo por el camino del tormento

Los escritos de creadores sobre genios de su propia disciplina son un género aparte. A este pertenece Beethoven, tormento y triunfo, de Jan Swafford. Aparte de musicólogo y profesor en el conservatorio de Boston, este norteamericano de 71 años es compositor. Beethoven le ha llenado 12 años de su vida con este trabajo, pero Swafford ha escrito, además, otras dos biografías sobre músicos. Una dedicada a Johannes Brahms y otra a Charles Ives. Es un representante de la escuela neorromántica, amante del arte, la literatura y la arquitectura que ha sido traducido por primera vez al español con esta obra fundamental sobre el músico alemán. “Si tengo que recomendar una de mis obras, elijo They that mourn. La compuse en 2002 dedicada a las víctimas del 11 de septiembre. Algunos me avisaron de que quizás era demasiado pronto, pero no lo fue. Creo que es mi mejor obra”.