Geoffrey Hinton, el premio Nobel que sentó las bases de la IA, encabeza el cartel del próximo festival Starmus

Geoffrey Hinton, conocido como el padrino de la IA, interviene en una conferencia en 2024 en Toronto.

El evento de ciencia y música volverá a reunir en Canarias a algunas de las mentes más influyentes y reconocerá con la Medalla Jane Goodall a figuras destacadas que protegen la biodiversidad

El festival Starmus volverá a reunir del 17 al 22 de octubre en Tenerife y La Palma a las mentes más brillantes de la ciencia y a diferentes estrellas de la música en su octava edición. Premios Nobel, astronautas, filósofos, emprendedores tecnológicos y divulgadores participarán en el programa que encabeza el premio Nobel de Física del 2024, Geoffrey Hinton, uno de los grandes pioneros en el desarrollo de la inteligencia artificial (IA) y exvicepresidente de ingeniería de Google.

El encuentro se realiza diez años después de que la organización creara la Medalla Stephen Hawking para la Comunicación Científica junto con el aclamado físico británico, y presenta un nuevo reconocimiento en honor a la revolucionaria primatóloga Jane Goodall, fallecida en octubre del año pasado. De acuerdo con la organización, la Medalla de la Tierra Jane Goodall estará destinada a figuras que destacan por su compromiso con la defensa de la biodiversidad y para quienes “redefinen la relación de la humanidad con el mundo natural”.

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Otros nobeles como el astrofísico suizo Michel Mayor, descubridor del primer exoplaneta; y el físico y exsecretario de Energía de Estados Unidos Steven Chu también formarán parte del evento fundado por Garik Israelian, investigador del Instituto de Astrofísica de Canarias, y Brian May, astrónomo y guitarrista de Queen.

El programa incluye además ponencias del ensayista y profesor de Harvard Steven Pinker, referente de la psicología cognitiva; y del bioquímico británico Nick Lane, que investiga la evolución celular.

La exploración espacial también tendrá un papel central. Participarán el científico Alan Stern, responsable de la misión New Horizons que visitó Plutón, y el ingeniero aeroespacial Kam Ghaffarian, fundador de Intuitive Machines, la primera empresa privada que consiguió posarse en la Luna.

En el ámbito tecnológico, intervendrán el investigador Philip Torr, el informático alemán experto en IA Bernhard Schölkopf y el ingeniero e inventor Tony Fadell, una de las figuras clave detrás del desarrollo del iPod y del iPhone.

Especialistas como la ecóloga marina Jane Lubchenco, la científica climática Katherine Richardson y voces de la divulgación científica, como la genetista y editora de la revista Nature Magdalena Skipper y el divulgador científico David J. Eicher también estarán presentes.