Las plazas de hotel que el Mobile deja vacías, al 70% de descuento

Pocos minutos antes de la cancelación oficial del Mobile World Congress, el portal de reservas de hoteles Booking avisaba de que la ocupación de los hoteles de cuatro y cinco estrellas en Barcelona alcanzaba el 88% durante los días del congreso. Los precios para hacerse con una habitación para dos personas —del domingo 23 al jueves 27 de febrero— eran estratosféricos. Una habitación “superior” en el Eurostars Grand Marina, frente a la plaza de Drassanes, costaba 2.891 los cuatro días. Apenas 24 horas más tarde, Booking lanzaba una “oferta por tiempo limitado” de esa misma habitación a 594 euros, un 79,45% más barata.

El goteo de grandes empresas que, antes de la cancelación, anunciaron que no acudirían a la cita barcelonesa por el brote de coronavirus no frenó los precios desorbitados en las habitaciones de hotel de Barcelona. Y eso a pesar de que la retirada preventiva de algunas firmas ya provocó cancelaciones, que el Gremio de Hoteles no cuantificó entonces.

La suspensión del evento ha dejado ahora al sector en la cuerda floja. Jordi Mestre, presidente del Gremio, ha calificado de “golpe duro” la decisión de los organizadores. Y ha anunciado que los hoteles están gestionando las cancelaciones, según estipulen las cláusulas contractuales, ya que las empresas que habían reservado no recuperarán todo el dinero. Además, los hoteles tienen ahora la oportunidad de volver a alquilar las habitaciones y recuperar parte de lo perdido. Mestre cifró en cerca del 20% de los 492 millones que deja el Mobile los ingresos que esperaba la hostelería antes de la cancelación.

Alojamientos reconocidos como el Majestic, el Arts, el W o el flamante Barcelona Edition de la avenida Francesc Cambó estaban completos antes de la cancelación. La mayoría de ellos tienen ahora disponibles más de una decena de tipos de habitaciones. Booking marca algunos precios con la etiqueta “ganga”. Es el caso de la habitación doble en el hotel Fira Congress, pegado al recinto de Gran Via donde se tenía que celebrar el congreso. El precio ha bajado en un día de 460,25 la noche a 132: un 71% más barato. Muy cerca, el Travelodge Barcelona Fira, tenía solo una habitación triple disponible, que ha bajado de 689,75 la noche a 268,25, un 61%.

Mestre señaló que el sector hotelero contaba con 28.000 habitaciones reservadas a un precio pactado con la agencia oficial del evento. La cancelación del MWC supone un fuerte varapalo para los hoteleros de la ciudad en temporada baja, ya que la semana del congreso es la que más ingresos aporta en todo el año, por encima de los meses de verano.

Habitaciones de lujo

El esquema se repite en zonas variadas de la ciudad. “Muy buen precio”, avisa Booking, sobre una habitación doble en el Claris Hotel & Spa GL, en el distrito de L’Eixample. En un día ha pasado de costar 3.177 euros (para todos los días del congreso) a 680. El descuento en este caso es de más del 78%. En el hotel Miramar Barcelona, de la misma cadena, el precio la habitación “deluxe” se ha desplomado de 2.900 a 758 euros.

En las avenidas más codiciadas de la capital catalana, como Rambla de Catalunya o el paseo de Gràcia, la situación es similar. En la primera calle, el H10 Metropolitan cuenta con un 65% de rebaja en el precio de una habitación para dos personas. En la segunda, en el Eurostars Bcn Design, la rebaja llega hasta el 77%. Se trata de descuentos que responden a la reacción de una situación que, según Mestre, “nadie deseaba” porque la ciudad “es un destino seguro a nivel sanitario” para acoger el congreso.