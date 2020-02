Los hoteleros confían en el no reembolso de las reservas del Mobile

El gremio de hoteles no tiene todavía la cifra de las habitaciones canceladas tras la desconvocatoria del Mobile pero confía en que gran parte de ellas no les acarreará pérdidas porque eran reservas no reembolsables. “En semanas de ocupación alta, como lo es la del Mobile, las reservas se suelen cerrar sin reembolso en caso de cancelaciones”, ha manifestado este viernes a este periódico el director del gremio, Manel Casals. En el caso de Barcelona, la agencia que trabaja para el MWC había hecho un bloqueo de 28.000 habitaciones. La ciudad cuenta con un total de 40.000 habitaciones y el gremio calcula que el 80% estaban reservadas, bien por la agencia o directamente por los establecimientos, para los días centrales del evento. Que no se reembolsen las reservas en caso de cancelación depende de las condiciones de cada plataforma pero suele ser un criterio seguido por la mayoría.

“Se ha desconvocado la feria pero no por causa de fuerza mayor y hoy mismo las autoridades sanitarias insistían en ese mensaje”, añade Casals para subrayar en que nadie podrá alegar ninguna causa. El daño económico en el sector hotelero se producirá más en los casos de reservas del fin de semana anterior o el posterior a los días centrales de la feria —que son el grueso de las contrataciones— y en el consumo que hacen los clientes cuando están alojados, explican desde el gremio. En todo caso, tienen informaciones que apuntan a que no todas las reuniones de negocios previstas se han anulado y, por tanto, habrá reservas que finalmente se ocuparán.

Los hoteleros no sabrán, con certeza, el número real de cancelaciones hasta la semana próxima por lo que todavía tendrán cierto margen para tomar decisiones.

Los mayoristas de Mercabarna también tendrán que dar salida a la comida que tenían contratada. En Mercabarna hay unas 30 empresas dedicadas a la restauración. Para ellas, según explican en la Asociación de Mayoristas de Mercabarna, la semana del Mobile era crucial en febrero, uno de los meses más difíciles del año. “En la semana del Mobile se llega a facturar hasta un 20% más que en otra semana de febrero. Con la cancelación del congreso, la mayoría de estas empresas perderán esta facturación extra”, explica una portavoz de la Asociación. Algunas empresas que tienen mayor volumen y una red comercial potente podrán dar salida más fácilmente al producto. Otras, como Maresmar, dedicada al marisco de lujo, lo tienen más difícil, y piensan en ofertas para no tener que tirarlo. En cualquier caso, desde la asociación aseguran que no se plantean presentar demandas o pedir indemnizaciones.

En el ámbito laboral, la previsión para la edición de este año era que el Mobile generara más de 13.800 puestos de trabajo temporales. La cancelación afecta a los trabajadores de sectores como el de la restauración, los hoteles, la atención al público o la limpieza. De hecho, las empresas de trabajo temporal ya han retirado las ofertas que tenían. Según el portal Infojobs —que desde principios de año había recogido más de 550 vacantes de trabajo para la semana del congreso, un 27% más que el año anterior— la mayoría de las ofertas retiradas (un 69%) iban dirigidas a reforzar las plantillas del sector de la hostelería y la restauración.