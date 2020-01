La Xunta irá a los tribunales para reclamar a Sánchez los 200 millones del IVA

Galicia irá a los tribunales para reclamarle al Estado los 200 millones de la recaudación del IVA de 2017 que dejó de percibir por un cambio impulsado por el Gobierno de Mariano Rajoy. Así lo ha confirmado este martes el presidente de la Xunta, el popular Alberto Núñez Feijóo, quien ha acusado al Ejecutivo socialista de Pedro Sánchez de perpetrar un “hurto institucional” por no pagar esos fondos a ninguna comunidad.

Feijóo no ha dado detalles del recurso y se ha limitado a manifestar, a preguntas del BNG en la sesión de control del Parlamento gallego, que la Xunta "agotará todas las posibilidades en el ámbito judicial" para "defender a Galicia". El Gobierno gallego reclama al Estado no solo esos 200 millones del IVA sino también otros 170 millones de las compensaciones por cumplir con los límites de déficit.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, anunció hace unos días que al haber finalizado el año 2019 sin Presupuestos Generales del Estado se agota el plazo para poder resolver el problema de financiación autonómica que provocó la modificación del sistema de liquidación del IVA introducida por Rajoy. Las autonomías se quedaron sin cobrar la recaudación de este impuesto correspondiente a diciembre de 2017 y el Gobierno de Sánchez prometió en 2018 que introduciría una fórmula para efectuar ese pago en la ley de Presupuestos de 2019. Como ese proyecto no concitó los apoyos necesarios, esgrime ahora Montero, el plazo de dos años para liquidar el IVA ha expirado y ya no se puede abonar ese dinero.

El anuncio del Gobierno central de que no pagará el IVA de diciembre de 2017 ha enfadado no solo a las comunidades del PP sino también a algunas gobernadas por el PSOE como Castilla-La Mancha. Antes que Galicia, han optado por la vía judicial para reclamar fondos al Estado Cataluña y Madrid. “Por mucho que se envuelva en la bandera gallega ahora, no podrá tapar una década de sumisión a Madrid y al centralismo", le ha afeado a Feijóo la portavoz del BNG, Olaia Rodil, después de que el presidente gallego haya criticado el acuerdo de investidura de los nacionalistas con el PSOE de Sánchez por no incluir la reclamación de los 370 millones de la financiación autonómica.

Reapertura el 3 de febrero

En la sesión de control de este miércoles Feijóo ha anunciado la reapertura del paritorio de Verín para la semana que viene. Será el 3 de febrero, pero el presidente de la Xunta no ha aclarado, pese a las preguntas de la oposición, si las mujeres que den a luz en ese hospital a partir de ahora tendrán que firmar un consentimiento informado "reforzado", como insinuó hace unos días. El presidente gallego se ha reafirmado en cada decisión adoptada en este asunto y ha insistido en que el cierre, en su día, respondió a criterios "técnicos".

"La palabra de moda en su vocabulario es recular y, como con este gobierno vamos de culo, cuando ustedes reculan, avanza la sanidad pública", ha arrancado su intervención Antón Sánchez (Grupo Común da Esquerda). Sánchez y el líder del PSdeG, Gonzalo Caballero, han exigido que se reabra el servicio "en las mismas condiciones" que cualquier otro en la comunidad y han sugerido que Feijóo pretende "meter miedo a las mujeres". Caballero sostiene que los cambios de postura de Feijóo en el caso del paritorio evidencian que "perdió su credibilidad" y la rectificación se debe a que "una nueva mayoría en el país lo arrinconó y lo puso contra las cuerdas". "El paritorio fue seguro y hay mecanismos para que sea seguro. Lo que no es seguro es que usted siga siendo presidente de la Xunta", ha afirmado el socialista.