El abogado de Puigdemont denuncia que han asaltado su despacho

El abogado Gonzalo Boye, uno de los letrados que defiende al expresidentde la Generalitat Carles Puigdemont, huido de la justicia española en Bélgica, ha denunciado este viernes por la mañana que alguien ha entrado en su despacho, en Madrid, que se han encontrado totalmente revuelto. Boye no echa de menos documentos ni otros enseres, pero ha denunciado el destrozo de cables, mobiliario y material informático.

El abogado, que también defiende al president Quim Torra, en diversos mensajes en Twitter explica que no les han robado los ordenadores pero que "parece que sí les interesaba" el servidor. "Nos han entrado en el despacho durante la noche...todo revuelto pero no sabemos si también iban para robar mientras la empresa de alarma informó que no había iindicios de intrusión'", narra en la red social. En un siguiente mensaje, Boye eleva su queja: "¿Qué va a ser lo siguiente? ¿Mi casa, mi familia o yo?", se pregunta. Sin embargo, el abogado, no se amedrenta: "Si piensan que nos van a intimidar lo llevan claro".

El despacho de Boye fue objeto de un registro policial el pasado mes de octubre en el marco de una causa en la que la juez de la Audiencia Nacional María Tardón investiga un presunto blanqueo vinculado al narcotraficante gallego José Ramón Prado Bugallo, alias Sito Miñanco.