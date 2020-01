La Generalitat confirma contactos con la Moncloa para perfilar un encuentro entre Sánchez y Torra

El 'president' Torra (c) junto al 'vicepresident' Aragonès (d) y otros miembros del Govern.

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, está decidido a hacerse al timón de la mesa de negociación entre Gobiernos pactada por el PSOE y ERC y que permitió desencallar la investidura de Pedro Sánchez. La portavoz del Govern, Meritxell Budó, ha asegurado este miércoles, tras la reunión semanal del Ejecutivo catalán, que los equipos de Torra y Sánchez ya están buscando una fecha para un posible encuentro entre ambos presidentes. Budó ha asegurado que en esa reunión se perfilarán "los detalles y condiciones" de la mesa de diálogo. El gabinete de Torra también ha comenzado los contactos con los distintos actores del independentismo de cara a unificar una propuesta para esta mesa.

"La voluntad del president es que todos los actores del independentismo formen parte de este acuerdo y se fijen conjuntamente las garantías que hagan posible ese diálogo. La propuesta irá más allá del Govern", ha asegurado Budó. Este encuentro, en el que Torra (y también ERC) quieren que participen todos las formaciones independentistas y entidades como la Assemblea Nacional Catalana y Òmnium Cultural, se realizará en los próximos días, aunque no tiene una fecha fijada. El acuerdo entre republicanos y socialistas fija que la mesa de diálogo se tiene que poner en marcha 15 días después de que se ponga en marcha el Ejecutivo central. Por lo pronto, Sánchez ha retrasado esa activación una semana más al no haber designado todavía a sus ministros.

Torra siempre ha dicho que no reconoce los términos del acuerdo entre ERC y PSOE. Budó ha dejado entrever que el president quiere marcar perfil y ha asegurado que "será a partir de esta primera reunión que tanto Sánchez como Torra podrán confrontar posiciones sobre cuándo comenzar el diálogo". La portavoz tampoco ha querido descartar que se incluya un relator, una condición que no figura en el acuerdo actual. "Recordemos que en la última reunión de Pedralbes, en diciembre de hace un año, había un relator sobre la mesa. No es una opción que dejemos de contemplar", ha dicho Budó.