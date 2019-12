Torra recurrirá la sentencia: “A mí no me inhabilitará un tribunal con motivación política”

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha comparecido en el Palau de la Generalitat después de que haya sido condenado este jueves por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) a un año y medio de inhabilitación por un delito de desobediencia. Torra se negó a cumplir una orden de la Junta Electoral Central (JEC) para retirar, durante la campaña electoral, pancartas a favor de los políticos presos del balcón del Palau de la Generalitat. Lo ha hecho de forma solemne, acompañado por el Govern en pleno, en la Sala Gótica del Palau. La mañana que había empezado con sonrisas y optimismo para el president y los grupos de Junts per Catalunya y ERC se había tornado más seria.

"A mí no me inhabilitará un tribunal con motivación política", ha afirmado el president, que ha dicho tener "nula confianza en la justicia española después de haber contemplado el juicio político en el Supremo". Sin embargo, Torra ha anunciado también que recurrirá, precisamente ante el Tribunal Supremo, contra la decisión de inhabilitación tomada hoy. "Mi defensa presentará un recurso contra la sentencia sencillamente para volver a solicitar un derecho, el de elevar una cuestión prejudicial a instancias europeas", ha detallado Torra. "Mi condena será su condena. Es así como me expresé frente al tribunal el 18 de noviembre por haber defendido la libertad de expresión de todos los ciudadanos", ha seguido. "La sentencia del TSJC dice que desobedecí. Pero este tribunal está formado por tres personas sin imparcialidad y con una fiscalía plegada a los intereses del Gobierno español", ha continuado.

Sobre la sentencia, el president ha asegurado que "esta es la desproporción de un Gobierno que quiere poner y quitar presidentes de Cataluña" y ha exigido la nulidad del juicio del procés y la salida de los presos. Torra seguirá en el cargo mientras la sentencia, que puede recurrirse ante el Tribunal Supremo como así hará Torra, no sea firme. El fallo ha impuesto al president, además, una multa de 30.000 euros y el pago de las costas del proceso.

Torra ha recordado también la decisión de la justicia europea este jueves, que concluye que Oriol Junqueras tenía inmunidad desde que fue elegido eurodiputado. "Hoy hemos visto cómo se hacía justicia en Europa. Hace falta que busquemos la justicia fuera cuando se nos niega aquí", ha subrayado.