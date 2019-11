Apoyo masivo de la militancia de ERC al plan de la cúpula para negociar la investidura de Sánchez

La portavoz de ERC, Marta Vilalta, dando los resultados de la consulta. En vídeo, sus declaraciones. Albert Garcia | ATLAS

La militancia de Esquerra Republicana ha avalado este lunes las condiciones de la cúpula del partido para negociar la investidura de Pedro Sánchez. El 94,6% de los afiliados —con una participación del 70%— dieron su apoyo a la estrategia de la cúpula, que consiste en facilitar la investidura con una abstención solo si los socialistas ponen en marcha una mesa de negociación entre el Gobierno y la Generalitat sobre Cataluña. El líder de facto del partido, Pere Aragonès, ha logrado así un cierre de filas, que le blinda de la presión de los sectores independentistas contrarios a cualquier pacto. ERC también considera que ello deja la pelota en el tejado del PSOE, que tiene que decir si acepta sus requisitos.

Un total de 5.953 militantes de Esquerra participaron en la consulta el pasado jueves. La pregunta que se sometió a las bases era “¿Está de acuerdo con rechazar la investidura de Pedro Sánchez si previamente no hay un acuerdo para abordar el conflicto político con el Estado a través de una mesa de negociación?”. El 94,6% de votos afirmativos implican que la formación de Oriol Junqueras rechazaría la investidura si no se pone en marcha la mesa de negociación, que ERC pretende que sea entre gobiernos.

La portavoz de ERC, Marta Vilalta, ha afirmado tras conocerse el resultado que en breve contactarán con los socialistas para una reunión formal. "Si el PSOE quiere algo de Esquerra tendrá que mover ficha. Si no, nos mantendremos en el no que hoy la militancia ha expresado de manera fuerte y clara", ha dicho.

La consulta no era vinculante y en realidad tanto un triunfo del sí como del no dejaba en las manos del consejo nacional del partido, el máximo órgano entre congresos, la decisión final en el debate de investidura. Pese a ello, ERC considera que la posición de las bases —la misma que públicamente habían defendido no solo Aragonès, sino también el presidente del partido, Oriol Junqueras— les permite ir con más fuerza a la negociación que ahora se abrirá formalmente con el PSOE y para la que la semana pasada se designaron negociadores de ambas partes.

Tras días de silencio, el presidente de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Oriol Junqueras, ha defendido este lunes, al comienzo de la votación electrónica, la estrategia de la cúpula su partido de pedir al PSOE que ponga en marcha una mesa de negociación sobre Cataluña para poderse abstener en la investidura de Pedro Sánchez. Junqueras ha respondido por escrito una entrevista de Euskadi Irratia desde la prisión de Lledoners, donde cumple una pena de 13 años por un delito de sedición. Ha insistido en la necesidad de esa mesa de diálogo, si bien no especifica que deba ser entre Gobiernos, tal y como defiende el coordinador nacional del partido, Pere Aragonès. El medio vasco no especifica cuándo se realizó la entrevista.

"La situación ha cambiado mucho desde julio [cuando se frustró la otra investidura] y ahora está muy claro que rechazaremos la investidura, a menos que haya una mesa de negociación para resolver el conflicto entre Cataluña y España. Cuando esto suceda reconsideraremos nuestra actitud", ha respondido Junqueras. "No queremos gestos ni cambios de actitud, sino actos que se puedan probar", ha añadido.