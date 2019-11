JxCAT pide gestos como retirar los recursos contra la Mesa del Parlament para negociar con Sánchez

Junts per Catalunya (JxCat) ha presentado este lunes su lista de exigencias para abrirse a negociar una posible abstención en la investidura de Pedro Sánchez. “Que sea un diálogo sin condiciones ni exclusiones, con el reconocimiento de la interlocución de las instituciones catalanas, con el president Torra a la cabeza”, ha pedido la jefa de filas de JxCat en Madrid, Laura Borràs. La marca electoral del PDeCAT también insiste en la figura de un mediador, que tiene que ser “internacional” y ha pedido algún gesto por parte de los socialistas, por ejemplo, retirar los recursos del Tribunal Constitucional contra la Mesa del Parlament y su presidente, Roger Torrent, por tramitar mociones a favor del derecho a decidir.

“Pedimos soluciones que sean tangibles, concretas y que pasen por el respeto a lo que votan los ciudadanos”, ha dicho Borràs, que ha comparecido en una rueda de prensa en el Parlament de Cataluña. El pasado viernes, la diputada Elsa Artadi ya había anunciado la voluntad de Junts de entrar en las negociaciones con el PSOE, un espacio que hasta ahora ha monopolizado ERC, dejando a los neoconvergentes fuera de juego. Borràs ya había adelantado que se pediría que se reconociera como interlocutores a Torra y al expresidente Carles Puigdemont (a la espera de que la justicia belga decida sobre su extradición).

Junts cree que, de cara a sentarse a negociar el tránsito del no a la abstención en la investidura, sería necesario algún gesto “antirrepresivo” por parte del Gobierno. Como ejemplos, Borràs ha sugerido que Puigdemont y el presidente de ERC, Oriol Junqueras, puedan recoger sus actas de eurodiputados —“hay que respetar lo que votaron los catalanes”— o que se retiren los recursos contra Torrent y otros miembros de la Mesa de la Cámara catalana. “No tiene sentido que en esta futura mesa de negociación se pueda hablar de autodeterminación pero no pueda pasar en el Parlament”, ha dicho Borràs.

La líder de la formación en Madrid también ha insistido en que su propuesta será “el derecho a la autodeterminación”. También ha pedido un cordón sanitario contra Vox, que no tenga una silla en la Mesa del Congreso. “Enmarcamos todas estas ideas en la premisa de que en democracia no existe el derecho a no negociar”, ha afirmado la diputada.