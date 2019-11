El Parlament aprueba una moción de la CUP que reitera el ejercicio de la autodeterminación

El Pleno del Parlamento de Cataluña ha aprobado esta mañana una moción de la CUP en la que la Cámara expresa "su voluntad de ejercer de forma concreta el derecho a la autodeterminación y respetar la voluntad del pueblo catalán”. Han votado a favor 71 diputados de Junts per Catalunya, Esquerra Republicana y la CUP. El PSC y el PP han votado en contra, los comunes se han abstenido y los diputados de Ciudadanos han abandonado la sesión para nio parrticipar en la votación.

La reunión debía iniciarse a las 15.00, pero el presidente, Roger Torrent, la ha adelantado a las 9.00 para evitar que el pleno del Tribunal Constitucional, que se reúne también esta mañana, suspenda la tramitación de la moción tras el recurso que presentó el Gobierno.

La moción de la CUP también reclamaba que el presidente de la Generalitat, Quim Torra, destituya al consejero de Interior, Miquel Buch, por la actuación de los Mossos d'Esquadra en los graves disturbios producidos hace tres semanas en Barcelona en protesta por la sentencia del Tribunal Supremo contra los líderes del procés. Sin embargo, los anticapitalistas se han quedado solos en este punto de la votación.

Con el adelanto inesperado del pleno acordado en la tarde del lunes, Torrent pretende evitar que se repita la situación creada hace unos días, cuando el alto tribunal ya suspendió la tramitación de otra moción pactada entre Junts per Catalunya, Esquerra y la CUP en la que se reiteraba el deseo del Parlament de volver a ejercer el “derecho de autodeterminación”. Esa suspensión impidió el debate de la moción en la Cámara y la quinta advertencia del Constitucional en lo que va de legislatura a Torrent y los miembros de la Mesa para que se abstuvieran de aprobar mociones similares a las que ya habían sido anuladas.

El Govern ha enviado una carta a Torrent, expresando su malestar por haber adelantado el pleno de la Cámara. La sesión, que habitualmente se celebra el miércoles y el jueves, ya se avanzó inicialmente a este martes por la tarde por un viaje de Torrent a Suiza, pese a que coincide con la reunión semanal del Ejecutivo catalán, que arranca a las 9.30. "El hecho de que haya convocado de forma casi simultánea el pleno del Parlament, sin previo aviso ni consenso y de forma repentina, genera sin duda una alteración de la normal agenda institucional", asegura la consejera de Presidencia, Meritxell Budó, en la carta.

La consejera destaca que el cambio de hora "afecta al derecho como diputados de la Cámara de dos miembros del Govern", ya que no podrán votar algunas de las iniciativas del orden del día porque estarán en la reunión del Ejecutivo catalán. "Consideramos que decisiones como esta se tendrían que haber comunicado con suficiente antelación para evitar esta situación incómoda para ambas instituciones", señala la carta. Por su parte, el presidente Quim Torra también ha lamentado la modificación de horario y ha asegurado que él fue informado “extraoficialmente” ayer a las 16.00.

El debate de la moción de la CUP evidenciará las tensiones internas del independentismo, que tendrá que votar la petición o no de la destitución de un consejero del Gobierno, como pretendía el presidente de la Generalitat que le nombró y que finalmente no concretó por las presiones de Esquerra Republicana. Curiosamente Buch no milita en este partido, sino que es del PDeCAT.

La moción de la CUP también pide la amnistía total para "todos los represaliados por el régimen", la retirada de "los cuerpos policiales y militares estatales", la disolución de los cuerpos antidisturbios de los Mossos d'Esquadra, la suspensión inmediata de todos los desahucios, el fin de las listas de espera, así como la nacionalización del agua, la luz, el gas y las telecomunicaciones.