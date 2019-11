Última hora en Cataluña | Manifestantes independentistas cortan La Jonquera en ambos sentidos

EL PAÍS

Reacciones a la iniciativa para ilegalizar partidos independentistas. El líder del PSC, Miquel Iceta, ha avisado de que "no se puede intentar borrar del mapa a quien no piensa como tú", después de que la Asamblea de Madrid aprobara una proposición no de ley -iniciativa de Vox con apoyo de PP y Cs-, que instala al Gobierno a ilegalizar a los partidos independentistas. "Los problemas políticos tienen que tener soluciones políticas, no se pueden cerrar los ojos ante la realidad y no se puede intentar borrar del mapa a quien no piensa como tú", ha defendido en declaraciones a los medios antes de dar un paseo por el mercado semanal de Montigalà, en Badalona, compañado por el alcalde de esta ciudad, Àlex Pastor. En opinión de Iceta, esta iniciativa parlamentaria constituye "una cata" de lo que pasaría en España "si gana la derecha" el próximo domingo 10 de noviembre.