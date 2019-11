Última hora de Cataluña | Juicio al ‘president’ Torra por desobediencia tras negarse a retirar los lazos amarillos

EL PAÍS

Pere Aragonès, vicepresident de la Generalitat, en Onda Cero, sobre una mesa de diálogo: "No podemos limitar las protestas a una cuestión de orden público. Hay que abrir una mesa de diálogo. Yo no he estado en ninguna protesta en una carretera porque ejerzo una responsabilidad política y en ERC. Yo no puedo hacer cosas que un ciudadano sí. Yo debo encontrar espacios de resolución política".