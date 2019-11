Junts per Catalunya pide incluir a Puigdemont en la negociación de la investidura

El acercamiento de posiciones entre PSOE y ERC de cara a facilitar la investidura de Pedro Sánchez ha dejado fuera de juego a los ocho diputados de Junts per Catalunya, que siguen enrocados en el no al líder socialista. Pero el fragmentado espacio neoconvergente quiere volver al escenario, que ven monopolizado por Esquerra Republicana, y hará una propuesta a los socialistas, de cara a intentar hacer valer sus votos en la investidura. El próximo lunes, según han explicado fuentes del núcleo duro de Junts per Catalunya, presentarán un paquete de exigencias, que incluye el reconocimiento como interlocutor del expresidente Carles Puigdemont, que está a la espera de que la justicia belga decida sobre su extradición. De entrada, las peticiones se antojan muy difíciles de asumir por el PSOE.

“En el bloqueo está la CUP, no nosotros”, insisten esas mismas voces. La posición será anunciada tras una reunión del próximo lunes, en la mañana, y es compartida por el PDeCAT, los grupos parlamentarios en el Congreso y el Parlament, los políticos condenados por el juicio al procés y el propio Puigdemont, así como su partido, La Crida. El lunes, justamente, los republicanos celebran la consulta a la militancia con la buscan un espaldarazo a su idea de mesa de diálogo con Sánchez. A falta de cerrar algunos detalles, la propuesta de Junts per Catalunya tendrá tres líneas, con contenidos que en el pasado ya han despertado el rechazo de Sánchez.

En primer lugar, piden que haya “un reconocimiento de verdad” como interlocutores tanto de las instituciones catalanas como de los políticos recluidos en la prisión de Lledoners y de los que están en el extranjero, a la espera de que se decida sus extradiciones. “No puede ser que Sánchez quiera dialogar pero no le coja el teléfono al presidente Torra”, han reclamado desde Junts. La Moncloa ya se ha encargado de decirle al líder catalán que no le considera un interlocutor válido, una actitud que hasta la propia Esquerra afea.

En segundo lugar, más allá de la mesa de diálogo, los neoconvergentes quieren “soluciones de verdad” para que "esa mesa de diálogo vaya a alguna parte". “El momento para exigir y presionar por los resultados es la investidura, no después. Pasó con Jordi Pujol y Felipe González. O José María Aznar. O lo vivimos aquí con Artur Mas y la CUP [los anticapitalistas forzaron su retirada de la primera línea política para apoyar al Gobierno de Junts pel Sí en 2016]”, han argumentado. Esas fuentes no clarifican, si eso implica, en la línea de lo defendido por Torra el pasado jueves, poner la condición de la amnistía o de la celebración del referéndum como punto a priori del diálogo.

Finalmente,Junts per Catalunya cree que buscar una solución solo con Esquerra es "parcial". “Sin nosotros no hay solución para Cataluña, no es solo Esquerra, también tenemos que estar nosotros, el Parlament y la Generalitat”, han defendido esas mismas voces. El presidente Torra insistió el pasado jueves en que la propuesta de los republicanos era demasiado blanda y abogó por subir el listón en las exigencias, si bien no hizo una propuesta concreta,