Los ‘comunes’ lanzan dudas sobre los presupuestos al reclamar elecciones

El Govern de la Generalitat lleva dos años con las cuentas prorrogadas y el vicepresident Pere Aragonès ha advertido en más de una ocasión que la situación será insostenible si no se logran aprobar unos presupuestos para este 2020. El Ejecutivo tiene depositadas sus esperanzas en Catalunya en Comú para alcanzar un acuerdo pero ayer Jéssica Albiach, líder de la coalición de izquierdas en el Parlament, lanzó sombras de dudas al afirmar que ve el pacto difícil sin descartar que se tenga que vincular necesariamente a una futura convocatoria electoral, algo que está en manos de Quim Torra.

En una entrevista en Els matins, de TV3, Albiach defendió que Cataluña necesita unas nuevas cuentas y por eso intentarán que se aprueben pero también recalcó que son muy conscientes de que se deben celebrar elecciones cuanto antes. “Cualquier miembro del Gobierno, cuando es entrevistado, dice que la situación no se puede aguantar mucho tiempo”, apuntó. Por tanto, ¿Si no hay elecciones no habrá apoyo de los comunes a los presupuestos?, le preguntó la periodista Lidia Heredia. “Tenemos que verlo”, dijo la diputada repitiendo la respuesta tres veces. La Generalitat y los comunes suspendieron las reuniones durante la campaña electoral, pero ambas partes aseguran que se retomarán en los próximos días.

Albiach sostuvo que la negociación no está siendo “fácil” porque, dijo, ya de por sí es “difícil” hablar con el Ejecutivo catalán. “El problema es que no hablan entre ellos”, apuntó en alusión a la mala relación entre Junts per Catalunya y ERC recordando dos episodios recientes que así lo demuestran. Por un lado, Torra reiteró en su intención de volver a celebrar otro referéndum unilateral este mandato —ERC no lo sabía pero tampoco diputados del grupo de Torra— y esta misma semana el presidente del Parlament, Roger Torrent, modificó el horario del Pleno coincidiendo con el Consell Executiu. “Necesitamos blindar los servicios públicos para la nueva fase de la crisis que nos viene”, insistió.

Las declaraciones de Albiach se producen precisamente justo después de que Esquerra Republicana se haya abstenido en el Ayuntamiento de Barcelona para tramitar los presupuestos de Colau. Los comunes, sin embargo, quieren desvincular también la investidura de Pedro Sánchez a las cuentas de la Generalitat. Ada Colau sí que planteó este verano una negociación en paralelo que permitiera aprobar los presupuestos de las dos instituciones.

El Govern dio luz verde en agosto para iniciar la negociación de los Presupuestos de 2020. Las nuevas cuentas tendrán 2.500 millones de euros más para gasto social y representa 795 millones más que los que estaban adjudicados en el proyecto de cuentas de 2019. Meritxell Budó, consejera portavoz del Govern, afirmó el martes que confían aprobar antes de fin de año el anteproyecto de Presupuestos y cerrar el trámite parlamentario para que sean aprobados en febrero. Esto implicará que haya una prórroga técnica los primeros meses del próximo año.