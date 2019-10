Los sindicatos de la Policía Nacional defienden el operativo con los Mossos

El sindicato Jupol, mayoritario de la Policía Nacional, ha defendido el dispositivo de coordinación con los Mossos para mantener la seguridad en Cataluña tras los incidentes que se han producido desde el pasado lunes, día en que se hizo pública la sentencia del Tribunal Supremo contra los políticos catalanes condenados por los delitos de sedición y malversación. Ese sindicato, junto con otros del cuerpo de Policía, ha mantenido una reunión esta mañana con José Ángel González, director adjunto de la Policía. En el encuentro, los sindicalistas le han manifestado la necesidad de compensar y abordar las largas jornadas que tienen que afrontar a raíz de los incidentes que se están sucediendo desde el lunes en Barcelona y en otras ciudades catalanas. "Están más que satisfechos de la respuesta que se está dando a nivel policial", ha resumido Jacinto Morales, representante del Sindicato Unificado de Policía (SUP). Una satisfacción que incluye el trabajo conjunto con la policía catalana: "la coordinación es total y absoluta y no ha habido ningún tipo de problema", ha añadido.

Un encuentro en el que también se han abordado otros aspectos, más allá de las reivindicaciones laborales, como la "gran radicalización de los CDR" y el "gran poder de movilización de Tsunami Democràtic", según les ha destacado el director de la Policía. Tras esa reunión, ni representantes de Jupol ni los del Sindicato Unificado de Policía (SUP) saben si el dispositivo de agentes de policía desplazados en Cataluña por la sentencia podría aumentar o no. Los agentes desplazados a Cataluña han sido aproximadamente un millar. "No lo podemos saber porque irá en función de cómo vayan los acontecimientos", ha comentado el representante de Jupol. La jornada del viernes, con la convocatoria de huelga general y la llegada de las marchas a Barcelona, podría marcar un punto de inflexión. "O no, porque las planificaciones se hacen en función de unas previsiones, pero la realidad es cambiante", ha añadido el representante de Jupol. En todo caso, el compromiso es que si se refuerzan con más unidades de intervención en los próximos días, las comisiones no se alarguen por más de diez días.

En la reunión también se ha abordado el protocolo de actuación de los agentes de la Policía Nacional: "Seguiremos utilizando los recursos que marca nuestro protocolo". Entre ellos las pelotas de goma, un material antidisturbios que no usan los Mossos. Preguntado sobre el hecho de que un impacto de pelota de goma pudo ocasionar la pérdida de un ojo a un herido en los incidentes del aeropuerto, el representante sindical ha negado que esa lesión fuera ocasionada por una pelota de goma. En cuanto a la respuesta policial de los agentes de ambos cuerpos, criticada por excesiva, el sindicato mayoritario de la Policía sostiene que es "adecuada".