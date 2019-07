“¿Cuál es la alternativa a Madrid Central?”

La comisión de Medioambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid se convirtió en una evaluación del mes de mandato de Almeida. El alcalde no estaba, comparecía el delegado el área, Borja Carabante. Por sus manos pasa Madrid Central (MC), los semáforos de la A-5, la limpieza, las bicis públicas... “No me han dado ni cien días de gracia”, decía Carabante. “Ustedes han entrado a saco”, respondía Inés Sabanés, edil de Más Madrid y exresponsable de la cartera. “La foto quitando jardineras y poniendo coches [de Almeida y Villacís en la calle Galileo] les va a perseguir mucho tiempo; se arrepentirán”, agregó Sabanés.

“[En sus decisiones] Les ha movido el sectarismo y la revancha”, argumenta el portavoz socialista Alfredo González, que había reclamado la comparecencia de Carabante inquieto por la gestión de Madrid Central y la moratoria de multas. “Han ido creando argumentos y llegado a decir que hay que eliminar MC porque mataba al Rastro y aumentaba la delincuencia. “Se les agotan las excusas”, dijo el socialista. “Ni entre ustedes mismos se aclaran con MC; si lo quieren reconvertir, suspender, mejorar, endurecer, revertir, anular... Porque han usado todos esos términos en este mes. No esperaban esa respuesta ciudadana: ningún alcalde ha tenido una manifestación con decenas de miles de personas a los 15 días de estar en el cargo”, añadió el socialista. A continuación, ha mostrado un artículo del New York Times haciéndose eco de la suspensión de facto de MC. “Ha sido una decisión impopular, ilegal y dañina. Y con impacto en la salud de los ciudadanos, pero también en la imagen de la ciudad”, continuó González.

Carabante aseguró que desde el Ayuntamiento están “muy preocupados con eso [la contaminación]”. “MC ocupa un 5% del territorio. Buscamos un proyecto alternativo más ambicioso”, dijo el delegado. “¿Cuál es esa alternativa? ¿Qué le va a contar a Europa?”, preguntaron desde Más Madrid y PSOE. El Ayuntamiento tampoco desveló sus planes tras la paralización judicial de la moratoria de multas en MC, que fue aprobada por el actual Gobierno municipal y que duró cinco días. “Nosotros hemos cumplido: moratoria en MC, los semáforos de la A-5, Galileo... En los programas de PP, Cs y Vox había menciones a MC. No hemos engañado a nadie”, defendía Carabante. “Queremos que el que quiera llegar a MC, pueda llegar a MC; eso ahora no pasa”, agregaba. “En MC hay 70 líneas de autobuses; seis de Metro; cuatro de Cercanías; y más de 56 estaciones de Bicimad”, le explicaban desde el PSOE.

La guerra de cifras en torno a la eficiencia de MC; los datos de calidad del aire; la no activación del protocolo anticontaminación el pasado viernes (cuando se produjo un pico y saltaron los niveles en varias estaciones de la capital); o la limpieza fueron apareciendo en la comisión. Si Carabante hablaba de 490 nuevos operarios de limpieza contratados, Sabanés le respondía con que había 1.000 de vacaciones y que con los que había contratado no los cubría. Cuando el delegado hablaba de renovación de flotas de transporte público o aparcamientos disuasorios, la concejal de Más Madrid le contaba que la flota de la EMT ya está renovada y que el nuevo Gobierno va a inaugurar aparcamientos disuasorios licitados en su época: “Espero que me inviten”, dijo Sabanés

Sigue con nosotros la actualidad de Madrid en Facebook, en Twitter y en nuestro Patio de Vecinos en Instagram