JxCat y ERC topan por la respuesta del independentismo a la sentencia del juicio al ‘procés’

Los esfuerzos para intentar aparentar normalidad entre los socios del gobierno catalán chocan día sí y día también con sus declaraciones públicas y su actividad en las redes sociales. El último encontrón entre Junts per Catalunya y Esquerra Republicana ha sido a cuenta de cuál debe ser la respuesta del independentismo a una eventual sentencia condenatoria del juicio contra los líderes del procés. En una entrevista a Público el pasado fin de semana, el presidente de la Generalitat Quim Torra descartó que una posible reacción al veredicto sea adelantar las elecciones. Desde las filas republicanas lamentaron que el president decidiera algo así sin antes consultarlo con sus socios en la Generalitat. Junts per Catalunya ha recordado hoy que la potestad de adelantar las elecciones es única y exclusivamente de Torra.

“Pedimos respeto a la figura del president y apelamos a todos, a todos, a respetar la institución y la figura del presidente y las responsabilidades que se derivan de su cargo”, ha asegurado este martes Eduard Pujol, portavoz adjunto del grupo de Junts per Catalunya. Preguntado por la afirmación del dirigente republicano, Joan Tardà, que en Twitter le dijo a Torra que para adelantar las elecciones “haría falta el consentimiento del republicanismo”, Pujol ha insistido: “No es cuestión de contar o no con ERC, es que es una decisión del president, más allá de con quién habla o con quién consulta. Lo que queremos constatar es que es una responsabilidad exclusiva del president”.

Desde ERC, sin embargo, han querido insistir en la idea lanzada por Tardà. "Hemos escuchado varias opiniones al respeto [la respuesta a la sentencia], empezando por las del propio presidente de la Generalitat, Quim Torra, y creemos que todos tenemos derecho a opinar libremente", ha asegurado la portavoz republicana Marta Vilalta. Si bien ha aceptado que la responsabilidad última de convocar las elecciones es una potestad del presidente catalán, ha afirmado que para su formación "es lícito opinar sobre cuándo debería ser la convocatoria y decir que queremos ser consultados al respecto".

Ante el enésimo encontronazo entre los socios de gobierno en los últimos días, Elsa Artadi admitió que la relación entre Junts y ERC había “tocado fondo” por el desencuentro en la negociación para la Diputación de Barcelona- que finalmente fue cerrada entre PSC y Junts- , Pujol ha negado que exista ninguna “tempestad” entre los socios de gobierno: “No tengo constancia de ningún giro argumental que haga pensar en un cambio en la relación del gobierno”. Y ha querido quitar hierro, también, a las advertencias de ERC que, por medio de su portavoz, Marta Vilalta, dejó claro que las relaciones no serían las mismas después del acuerdo entre neoconvergentes y socialistas en la Diputación: “Las opiniones se pueden compartir o debatir, unos dicen y otros responden pero insisto en que eso no es una tempestad política y que el president Torra y el vicepresidente Pere Aragonés siguen trabajando en el Govern”. Pujol ha asegurado que en las reuniones del Govern no se habla de adelantos electorales.

El portavoz de Junts solo ha insistido en que lo que cuenta es mantener la “unidad” del bloque independentista de cara a la sentencia que debe recaer sobre el procés. Aunque no ha aclarado cuál será el voto de Junts en la sesión de investidura de Pedro Sánchez a quien sí ha acusado de un exceso de “tacticismo” que le puede llevar al fracaso: “no dialoga y no lo hace ni con Podemos ni con las fuerzas independentistas”.

Vilalta ha matizado su posición respecto al "antes y el después" y ha asegurado que no se refería a las relaciones con Junts per Catalunya sino al estado de la confianza del bloque independentista. El papel de su formación, ha explicado, va más allá de "denunciar la equivocación cometida" por los neoconvergentes sino intentar buscar el consenso interno en el secesionismo. Y ha cargado contra los socialistas: "El PSC trata de dividir al independentismo y a nosotros en esto no nos encontrarán".