Colau condena los insultos homófobos a un chico: “Te voy a hacer heterosexual a hostias”

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha condenado este viernes los insultos homófobos sufridos por un joven en un restaurante y que se ha hecho viral en redes sociales. En un vídeo subido a Twitter la tarde del jueves se ve a un hombre recriminando a otro su forma de vestir: “Que te cortes un poco, que estás en un sitio público”, le suelta, ante la presencia un vigilante de seguridad. El joven le responde que no va a cambiar su forma de vestir: “Es el día del Orgullo”, le responde. “También es el día de soltar hostias. ¿Quieres ver cómo te las suelto? Te voy a hacer heterosexual a hostias. Ahora cuando salgas te voy a dar de hostias y la “mariconería” se te va a quitar”, le contesta el agresor. El vídeo termina con última frase de este que insiste: “A mí me estás faltando al respeto por vestir así en un sitio público y más habiendo niños pequeños”.

Colau, después de colgar la bandera LGTBI en el balcón del Ayuntamiento, ha condenado esta vejación: “Que sepan los homófobos que no son bienvenidos en la ciudad y que no vamos a permitir ni un solo acto de homofobia. Barcelona, con toda la firmeza, estará al lado de las entidades y los colectivos LGTBI para estar vigilantes y alerta, y no permitir ni un solo acto ni agresión de homofobia'”, ha dicho Colau, que ha resaltado que Barcelona no tolera la diversidad, sino que la reivindica como la única señal de identidad que la representa.

El vídeo fue subido por el usuario de twitter @paleo_20 durante la tarde de ayer, y este viernes superaba el millón de reproducciones. Según cuenta en el tuit, la agresión se produjo en un McDonalds de Barcelona, aunque según ha explicado a EL PAÍS, no fue él quien grabó la escena. El Observatorio contra la homofobia ha informado que no ha recibido ninguna denuncia por este hecho.