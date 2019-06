Colau pide el apoyo de la militancia para formar un gobierno con el PSC en Barcelona

“¿Con cuál de estas dos posibilidades estarías de acuerdo? A) Acuerdo de gobierno entre Barcelona en Comú y PSC, con Ada Colau de alcaldesa. B) Acuerdo de gobierno entre ERC y Barcelona en Comú, con Ernest Maragall de alcalde”. Es la pregunta con la que la dirección de Barcelona en Comú consultará a sus bases desde el mediodía de este jueves hasta el viernes a mediodía. Lo ha comunicado el partido este jueves. La líder de los comunes, alcaldesa en funciones y candidata a revalidar el cargo, Ada Colau, ha comparecido tras el anuncio de la pregunta y ha dejado claro que “defiende la opción del acuerdo con el partido socialista”.

Colau reconoce que “los votos del PSC no son suficientes” y que necesitarán los de Manuel Valls: “Es algo que no nos gusta, no es una decisión fácil, nos ha hecho dudar y hemos llegado a la conclusión de que no tenemos que renunciar a gobernar. Queremos dejar claro que no hemos ido a buscarlos, y que no ha habido ningún acuerdo ni modificará nuestras posiciones”.

“Nos dicen que es temerario poner esta decisión en manos de las bases, pero nosotros estamos muy convencidos. Nacimos para innovar, cambiar las formas de hacer política, corremos riesgos pero los asumimos”, ha asegurado Colau. El partido lo decidió anoche tras constatar la imposibilidad de acordar un tripartito con ERC y PSC por los vetos cruzados entre independentistas y socialistas. La formación deja claro que el acuerdo se materializará después de la investidura y precisa, además, que la concreción del acuerdo “sería nuevamente sometida a votación por las bases de la organización”.

Las personas que tienen derecho a votar en esta consulta son los “inscritos”, unas 10.000 personas que en algún momento han estado vinculadas a la formación. Este registro se cerró hace unas semanas.