Colau se postula para ser investida alcaldesa de Barcelona

Los comunes saben que su futuro depende de que su líder, la alcaldesa en funciones, Ada Colau, siga capitaneando la ciudad de Barcelona. De ahí que la coordinadora de Barcelona en Comú, el segundo nivel de dirección del partido después de la ejecutiva, propusiera anoche que su alcaldable presente su candidadura para ser investida alcaldesa el próximo día 15. La propuesta de la coordinadora se someterá a votación este viernes por la tarde en el plenario, un organo de la formación en el que tienen derecho a participar varios cientos de militantes.

La candidatura de Colau a la investidura busca “seguir impulsando las políticas valientes iniciadas en 2015, para poner la ciudad en el centro y conseguir un gobierno estable capaz de superar los bloques”, afirmó anoche el partido en un comunicado. El comunicado recuerda que BComú ha iniciado conversaciones con ERC y con el PSC para conseguir un tripartito de izquierdas, “pese a constata un estancamiento en la propuesta por vetos cruzados”.

La alcaldesa tiene dos opciones. Llegar a un acuerdo de gobierno con ERC, ganador de las elecciones en votos (aunque empataron a 10 escaños), pero que el alcalde sea el independentista Ernest Maragall. O alcanzar un pacto de Gobierno con el PSC y ser investida con los votos de los socialistas y tres de la candidatura del ex primer ministro francés Manuel Valls.

Barcelona en comú deja entrever, al final del comunicado, que contempla la posibilidad de llegar al pleno de investidura sin haber cerrado un pacto de gobierno. Precisa que la propuesta de la coordinadora “no cerraría la puerta a seguir trabajando por un gobierno estable de fuerzas de izquierdas, tal y como la ciudadanía pidió en las elecciones generales”.

Mientras las bases de los comunes sentaban un punto de partida, también lo hacía la Federación del PSC de Barcelona. Jaume Collboni, alcaldable socialista, quiere que el gobierno municipal que pueda formar con Ada Colau sea equitativo en el número de regidores. La exigencia del PSC no se corresponde, sin embargo, con el resultado de las elecciones municipales al haber obtenido los comunes 10 concejales y 156.157 votos mientras los socialistas ocho ediles y 138.748 sufragios. La diferencia es, por tanto, de dos concejales y de 17.409 votos.

El consejo de la Federación del PSC de Barcelona discutía a última hora de la tarde la propuesta que parte de la premisa que negociará "exclusivamente" con Barcelona en Comú la formación de un gobierno y, por tanto, con ningún otro partido. El plan es formar un ejecutivo "paritario en la ciudad de Barcelona", reza el texto aludiendo a la igualdad numérica que no de género. Durante su intervención, el socialista ha omitido la equidad que exige y ha condicionado su apoyo a Colau en la investidura a que haya un acuerdo previo de gobierno. "Hoy por hoy no hay nada hecho. No está siendo nada fácil y no se prevé que lo sea pero por nosotros no quedará y trabajaremos hasta el último momento para conseguir un acuerdo antes de la investidura", ha dicho.

La resolución contempla articular "una agenda de transformación social para la consecución de un modelo de ciudad socialmente justa, que combata las desigualdades de cualquier tipo y las dificultades de acceso a la vivienda, que sea ambientalmente sostenible, donde todos puedan disfrutar en plena libertad del espacio público y, por tanto, que sea una ciudad más segura, abierta, acogedora y con visión de género".

El consejo de la Federación del PSC se ha reunido para, formalmente, encargar a la comisión ejecutiva del PSC-Barcelona y al grupo municipal socialista la negociación "para la formación de un gobierno de izquierdas, al servicio de los retos de los barceloneses y barcelonesas, sin subordinar la ciudad y la institución al proceso independentista". Las negociaciones, en realidad, ya han arrancado en forma de contactos informales entre miembros del PSC y los comunes. Collboni precisó el lunes que esta misma semana se reuniría con Ada Colau y la cita entre ambos aún está pendiente.