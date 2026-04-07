El exluchador de la WWE Alberto del Río, ‘El Patrón’, es detenido por violencia machista contra su esposa
Del Río fue arrestado en San Luis Potosí tras una llamada a emergencias; acumula antecedentes por denuncias similares en Estados Unidos
El luchador José Alberto Rodríguez Chucuan, conocido como Alberto del Río o El Patrón, fue detenido este lunes en la capital de San Luis Potosí tras agredir físicamente a su esposa, Mary Carmen Rodríguez. La mujer llamó a emergencias al mediodía para pedir ayuda después de ser golpeada. El deportista fue arrestado en el fraccionamiento Lomas del Tec, desde donde se realizó la llamada, y trasladado a la Fiscalía General del Estado.
No es la primera vez que el luchador enfrenta acusaciones de violencia machista. En 2018 fue arrestado en Estados Unidos por violencia familiar contra su expareja, la luchadora profesional Saraya-Jade Bevis, conocida como Paige. En 2020, otra mujer lo denunció en ese país por abuso sexual y fue liberado tras pagar una fianza de 50.000 dólares. Contrajo matrimonio con su actual esposa en 2024.
El Patrón, de 48 años y originario de San Luis Potosí, es un luchador profesional que ha obtenido nueve campeonatos mundiales en distintas competiciones. Inició su carrera hace 26 años bajo el nombre de Dos Caras Jr. para luego incursionar también en las artes marciales mixtas. Ha formado parte de empresas como la estadounidense Total Nonstop Action Wrestling, además de la WWE, y de las mexicanas Lucha Libre AAA y Consejo Mundial de Lucha Libre. Entre sus apariciones más recientes participó en el reality show de TV Azteca, La Granja VIP, y el evento de boxeo Ring Royale.
Rodríguez proviene de una familia ligada a la lucha libre: es hijo de la leyenda Dos Caras, sobrino de Mil Máscaras y hermano del Hijo de Dos Caras. Antes de su carrera profesional también compitió en lucha grecorromana, disciplina en la que ganó tres medallas en los Juegos Centroamericanos y del Caribe y obtuvo una presea en los Juegos Panamericanos.
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