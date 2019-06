Collboni y Colau inician negociaciones esta semana

Una semana después de las elecciones, los socialistas, liderados por Jaume Collboni, y los comunes, dirigidos por la alcaldesa en funciones, Ada Colau, iniciarán conversaciones formales después de contactos entre miembros de sus equipos y del propio Collboni y Colau. "Precisamente esas conversaciones informales son las que posibilitan ahora que se inicie una negociación. Existe la voluntad de diálogo sincero y honesto de políticas centradas en Barcelona. Serán una negocaciones sin prisa y sin pausa y con mucha prudencia", ha precisado el líder socialista, que ha insistido en que "solo" negociarán con los comunes el pacto de gobierno.

Collboni ha reitarado que el resultado de las eleccines ha evidenciado que hay un 60% de votantes que quieren un gobierno de progreso y la misma cifra que no quiere un gobierno independentista en la ciudad. "No queremos que pase lo que está pasando en la Generalitat y que el Ayuntamiento no esté al servicio de otra cosa que no sea la ciudadanía y los barceloneses". Para Collboni, el pacto de gobierno al que le gustaría llegar con Colau es como un tándem: "Un tándem como una coalición con los comunes de políticas progresistas, de lucha contra el cambio climático... En ese tándem quien vaya delante o detrás no sería un problema ni una condición previa". Y ha añadido que lo importante es que suman 18 regidores, una cifra suficiente para garantizar un gobierno estable, fuerte, progresista y al servicio de la gente: "un gobierno de progreso social que no subordine la ciudad a nada ni a nadie".

La posibilidad de un acuerdo entre las dos formaciones que incluyera una alternancia del alcalde o alcaldesa, a Collboni no le parece razonable: "La alcaldía no es un juego de cromos, no puedes ser un rato tú y otro yo. Tiene que ser acuerdo estable de cuatro años".

Será su número dos en la lista,Laia Bonet, quien encabezará las negociaciones que se iniciarán esta semana. Unas negociaciones solo con los comunes para llegar a un pacto de gobierno estable que esperan que se hagan esta semana aunque no tienen fecha cerrada. Collboni ha querido agradecer a Manuel Valls el apoyo puntual que haría posible el pacto progresista y un gobierno entre comunes y socialistas. No ha querido valorar las conversaciones que ya han tenido lugar entre Ernest Maragall y Colau: "Yo soy muy respetuoso con todo el proceso".

Sí que ha vuelto a reafirmar que una ciudad con un alcalde como Maragalll sería supeditarla al procès , además de someterla a "improvisaciones" que tan mal resultado han dado, en su opinión, en la Generalitat: "Hoy hace un año que se constituyó el gobierno de Quim Torra y Esquerra Republicana y podemos ver lo que ha pasado, seguimos sin presupuesto, sufriendo en la ciudad la falta de política social de la Generalitat, faltan 10 Centros de Asistencia Primaria .....y , además, se sacan de la manga un decreto para regular el alquiler de los pisos, dos días antes de las elecciones y ni siquiera lo tenían pactado entre ellos".