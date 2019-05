Iceta: “Haremos lo que haga falta para que Barcelona no tenga un alcalde independentista”

Miquel Iceta, primer secretario del PSC, no da por hecho que el próximo alcalde de Barcelona vaya a ser el republicano Ernest Maragall y no descarta, ha dicho, ningún escenario para lograr un gobierno estable, progresista y, sobre todo, no independentista. "Haremos lo que haga falta para que Barcelona no tenga un alcalde secesionista: “Está claro que en la capital el independentismo ha retrocedido, tenía 18 regidores y ahora 15”, ha advertido. El líder de los socialistas catalanes ha aconsejado cautela a sus adversarios –“Recomiendo a todos que no corran”- y les ha animado a dialogar para lograr un gobierno progresista para la ciudad. “Hace falta un análisis más detallado de la situación", ha subrayado. Maragall ha ganado las elecciones empatando a concejales con Ada Colau aunque con mayor número de votos (menos de 4.833 sufragios).

En una rueda de prensa para analizar los datos electorales, Iceta no ha excluido incluso la posibilidad de que Jaume Collboni sea finalmente el alcalde de la ciudad. "Sabemos que somos los terceros pero no descartamos una alternativa al independentismo". "Mucha calma y rigor en el análisis eso es lo que hace falta porque los gobiernos municipales no pueden avanzar elecciones y están obligados a alianzas lo más estables posibles", ha insistido.

Los socialistas se han confirmado como segunda fuerza en Cataluña y ha refrendado su tendencia al alza especialmente en la corona de Barcelona recuperando mayorías absolutas además de doblar sus apoyos en la capital catalana. Por eso, Iceta ha insistido en que "hay que escuchar a la ciudadanía con todos los matices y en profundidad” al alegar por tanto que sería “muy extraño” que los independentistas, pese a su retroceso en Barcelona, logren la alcaldía.

“Hay que ver cual es la formula de estabilidad para la ciudad y yo creo que los comunes estarán de acuerdo”, ha concretado. Pero no ha dado ni una pista sobre si ese diálogo con los partidos - los comunes y Manuel Valls- había empezado. "Eso le corresponde a Collboni". Y ha reiterado que lo único que tienen claro es que la ciudad "no se puede convierta en una pieza independentista. Maragall dice que no quiere al PSC ni en pintura y nosotros estamos de acuerdo”. No quiso pronunciarse sobre si el punto de partida es hacer alcaldesa a Ada Colau con los votos del PSC y los de Barcelona pel canvi-Ciutadans de Valls: “no queremos especular, no podemos decir nada”. En todo caso, quieren poner en valor que son los terceros en el consistorio y que, por tanto, pueden tener un papel importante para tejer alianzas alternativas a un gobierno de los republicanos.

El resultado apretado de las elecciones municipales en Barcelona no ha hecho que el ganador, el republicano Ernest Maragall, haya cambiado su guion sobre cómo piensa gobernar. En una rueda de prensa en la sede de Esquerra en la capital catalana, Maragall ha asegurado que le gustaría llegar a un acuerdo de "alto espectro" con los comunes (segunda fuerza) y Junts per Catalunya (quinta) pero que ante la mutua exclusión de ambas formaciones no descarta gobernar en solitario. "Nuestra responsabilidad no es estar a la espera, resignados, a que ese bloqueo cambie. Nuestra responsabilidad es que el Gobierno tire desde ya", ha asegurado el virtual nuevo alcalde de Barcelona por ser la lista más votada. Maragall también ha tildado de "inverosímiles" pactos alternativos para que no llegue a gobernar.

Iceta hizo una valoración muy positiva del resultado electoral de ayer: "Se confirma que el PSC ha vuelto con fuerza a la primera línea y ahora es el segundo partido en Cataluña. Se puede decir que hemos hecho la travesía del desierto y hemos vuelto pese a todas las dificultades". Destacó que el PSC había ganado más de 200.000 votos en los ayuntamientos catalanes y que tendrán 1315 regidores en Cataluña. La votación queda confirmada especialmente en Barcelona y en la corona metropolitana con mayorías absolutas allí donde no las teníamos.